尚达曼：南亚与东南亚可合作 应对全球产业干预主义

全球虽然面临产业干预主义带来的影响，但尚达曼总统认为，印度和东南亚具备条件，可创造充满机遇、平等，以及可持续发展的新时代。

南亚研究院（Institute of South Asian Studies，简称ISAS）星期四（7月11日）庆祝成立20周年。主宾尚达曼总统在周年晚宴上致辞时，提及新加坡与印度两国持续上升的双边关系，也就印度和东南亚这两个地区可如何应对新的全球经济和地缘政治现实，提出他的想法。

尚达曼认为，印度和东南亚可创造充满机遇、平等，以及可持续发展的新时代，因为两个地区都没有掺和当今最大的地缘政治冲突，也不会处于当今紧张局势的两个极端；此外，我们的社会仍高瞻远瞩，希望大众的生活得到显著改善，并且看到实现这一目标的机遇。两个地区应充分利用独特的定位，去应对并塑造新的全球现实，以确保国家利益和全球利益。

不过，他指出，逐渐成为全球新趋势的新型产业干预主义（industrial interventionism）是另一种挑战。

尚达曼说，不稳定的产业补贴竞争、不断改变又不可预测的贸易和投资格局，是地缘政治竞争加剧的反应，也是全球经济秩序进一步削弱的根源。国际货币基金组织去年就发现，在2500项产业政策干预措施中，超过三分之二针对外国利益。

至于南亚和东南亚地区要如何应对这个新趋势，尚达曼提出三点看法。

其一，让产业政策侧重于提升能力，而不是排挤其他国家。

尚达曼说，创新是长期增长的根本动力。“我们要么通过能力竞争来刺激创新，要么通过切断竞争来扼杀创新。”

其二，推动社会政策，发掘每个人的才能、不断深化和提升技能，以及促进社会流动。这得靠公共部门、企业、工会和社区组织，以及教育和培训机构展开新的合作方式。

尚达曼指出，投资于社会包容性，对于维护政治共识，从而保持开放的经济和产业政策至关重要。这种经济、社会和政治之间的联系，有助于实现良好的就业和共同繁荣的长期目标。

其三，印度、东南亚和其他负责任的中等强国应共同努力，为多边主义、区域主义和联盟建立复原力，以解决跨领域的全球问题。

尚达曼也提出了一个担忧，即新型产业干预主义不但获政治家青睐，还获许多经济学家支持。“我们今天面临的同样危险是，经济学家和评论家，尤其是发达经济体的经济学家和评论家，尽管他们自称立场独立，却在为当下的政治情绪服务。”

新印将继续深化双边关系

对于新印两国的双边关系，尚达曼感到乐观，预计两国在接下来几年会建立更深更广的关系。

近年来，新加坡投资者在印度广泛投资，两地商界之间的互动日益频繁，两国人民的关系也保持积极。新印政府也在食品安全、能源和绿色经济、数码化和技能发展等方面密切合作，包括新加坡从印度东北部培训和招聘护士。

出席周年晚宴的包括南亚研究院赞助人副总理王瑞杰，以及创始赞助人荣誉国务资政吴作栋。

研究院配合20周年庆，宣布成立哥比纳·比莱—南亚研究院捐赠基金（Gopinath Pillai-ISAS Endowment Fund），以纪念我国前巡回大使比莱，为他在担任研究院创始主席多年期间的领导和指导致敬。