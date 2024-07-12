维文：50年关系牢固 距离无阻新加坡与阿根廷相互影响传善意

新加坡和阿根廷虽然距离遥远，但不妨碍两国之间的相互影响和善意。随着我国与阿根廷在内的南方共同市场签订自由贸易协定，两国贸易、旅游和商业往来相信会大大增加。

今年是新加坡和阿根廷建交50周年。外交部长维文医生星期四（7月11日）在乌节路百利宫，为阿根廷雕塑家布兰迪马尔特（Daniel Brandimarte）创作的雕塑“风箱”（Bellows）揭幕。

维文在揭幕活动致辞时说，新加坡和阿根廷过去50年来建立牢固的关系。一些在阿根廷的新加坡公司已在农业、物流和港口管理等领域占有一席，也有阿根廷企业在我国开设办公室。

他提到，许多新加坡人都有他们的阿根廷偶像，特别是足球名将马拉多纳和梅西，甚至走在路上都有穿着阿根廷球衣的人。“这再次提醒我们，距离并不妨碍我们两个社会之间的相互影响和善意。”

去年签署自贸协定 加强两国经商旅往来

我国去年12月与阿根廷、巴西、巴拉圭和乌拉圭签署南方共同市场（MERCOSUR）—新加坡自由贸易协定。维文形容，这是两国在贸易、旅游和商业往来方面大大增加的前奏。

阿根廷食品在我国超市和餐馆也有所增加，无论是牛肉、家禽或鲜果。维文说，阿根廷是重要的来源国，新加坡希望未来进口更多阿根廷产品。“我相当肯定新加坡人期待享用优质的阿根廷料理和农产品。”

此外，新加坡人能从阿根廷多元的艺术表现形式，一睹当地人民的内心世界。

星期四揭幕的雕塑名为风箱，是向阿根廷已故的著名探戈音乐家和班多纽手风琴（Bandoneon）演奏家阿尼巴尔·特罗伊洛（Anibal Troilo）致敬。班多纽是探戈乐曲的灵魂乐器，通过推拉风箱产生的气流振动簧片来发声。

雕塑由我国四任驻阿根廷非常驻大使：梁汉基博士、黄锡义高级律师、欧石吉和黄志达赞助，百利宫房地产投资信托则赞助场地和雕塑底座。

现任非常驻大使梁汉基也是百利宫房地产投资信托主席和前国会议员。

在百利宫的这座雕塑有个双胞胎雕塑“Fuelle”（西班牙语的风箱），它位于阿根廷首都布宜诺斯艾利斯地标方尖碑的不远处。

维文说，这对双胞胎雕塑歌颂了新加坡和阿根廷多年来的深厚友谊，以及艺术和音乐在建立文化桥梁和促进全球合作方面持久的力量。

阿根廷驻新加坡大使尼内（Mauricio Nine）致辞时也说，阿根廷和新加坡长期进行互惠互利的双边活动，如今两国在新领导人的带领下，也在探索新的合作领域。

他说：“在出现新地缘政治和经济挑战的国际环境中，两国加深联系将协助我们更好地发挥协同作用。”