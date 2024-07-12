列为具政治影响力机构 学者：提高透明度有助防范职总被渗透

全国职工总会在本地有超过130万名会员，而且与执政的人民行动党有着非常密切的关系，在本地政坛发挥举足轻重的作用。虽然它不是MARUAH和思考中心那样的政治机构，但把它列为具政治影响力的机构并不让人意外。

新加坡国立大学政治系副主任比尔维尔星（Bilveer Singh）副教授接受《联合早报》采访时提醒，本地工运有被渗透的历史，建国初期的工运就曾被左翼渗透，如今虽然未必有来自左翼的威胁，但在透明度方面对职总有要求，是重要的防范手段。

他说：“职总有着超过130万名会员，可以说是本地最大的政治机构，而且职总高层有许多也是执政党成员。它虽然不像MARUAH和思考中心那样直接参与政治，但影响力是巨大的。”

比尔维尔星也说，在中美争雄的地缘政治背景下，各方力量都有可能尝试扩大他们在经济层面的影响力。经常与外国投资者接触的工会，或许是其中一个着力点。

职总收入来源将更透明 外国机构更难施加影响

拉惹勒南国际研究院卓越国家安全研究中心主任洪正君的解读则是，职总列为具政治影响力机构之后的收入来源将更透明，这会让外国机构更难对它施加影响，这是一种保护措施。

他还指出，职总也参与政治活动，这点与MARUAH和思考中心有些相似，但职总的规模和影响力要远远大于这两个公民组织。

MARUAH及思考中心是两个活跃于人权领域的本地非政府组织，它们原本就在《政治捐款法》中被列为政治团体，在《防止外来干预（对应措施）法令》生效后自动成了具政治影响力者（Politically Significant Persons）。

具政治影响力者每年须向内政部属下的外国关系与政治信息披露注册处，申报所获取的1万元或以上政治捐款，以及与外国机构的关系。

MARUAH和思考中心都有涉外关系，MARUAH也是亚细安人权机制的新加坡工作组，而思考中心是国际非政府组织亚洲论坛（Forum Asia）的成员之一。

职总则是国际工会联盟（International Trade Union Confederation）与亚细安工会理事会（ASEAN Trade Union Council）的成员。

至于当局会不会把更多机构列入具政治影响力者名单，洪正君认为最有可能的是那些涉及公众利益、在本地有影响力的政治机构。

比尔维尔星则指出，除了工会和政党，大学与研究机构、种族和宗教团体，以及文化艺术组织，向来都是最容易被外部势力影响和渗透的机构，当局或许会认真研究是否要将它们列入名单。