摄影师开价1.2万元利诱女生拍色情照

男子开价8000元邀模特拍艺术照，在21岁女生追问下，对方才透露是拍“精子艺术照”，并加价到1万2000元诱她入局，要求她穿露脐短裙摆甫士，称50名男子会与她“合影”。

酷爱摄影的赖小姐（21岁，设计师）在6月27日收到一封电邮，对方自称是本地的自由职业（freelance）摄影师，想找模特儿参与一场特殊拍摄工作，并开出两小时8000元的高价。

赖小姐对于这样的高价感到难以置信，她先要求对方发来个人档案，确保对方是正经摄影师，才决定是否接下工作。

她受访说，但对方不仅没提供个人档案，还进一步称拍摄会涉及男性精液，是拍摄“精子艺术照”的计划，而模特儿须穿露脐短裙装，摆出制定姿势配合拍摄。

对方为了说服赖小姐接下工作，随后加价到1万2000元。

她指男子在电邮中透露，拍摄将有50名男子参与，分为五人一组轮番上阵。每组人先后进入房间，在模特儿面前释放精液，模特儿摆出动作配合拍摄，双方不会有身体接触。

对方强调为了卫生考量，所有男子在拍摄前都会进行身体检查，确保没有任何疾病。最后，男子还说拍摄前可支付全款，模特可验证收账后才工作。

知晓男子的真实意图后，赖小姐又惊又怒，果断拒绝并将对方拉黑。

完整报道，请翻阅2024年7月12日的《新明日报》。