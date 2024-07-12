培材学校女校长百岁去世 学生唱校歌送别

执掌培材学校长达38年，百岁女人瑞与世长辞，10多名学生到灵堂唱校歌，为老校长送行。

本地出生的张娟，在三巴旺建校的培材学校任职校长38年，她星期二（7月9日）傍晚6时许，在家人的陪伴中逝世，享嵩寿100岁。

张娟的灵柩于星期五（12日）中午12时从兀兰永念堂（Woodlands Memorial）出殡，送往万礼火化。

12名“学生”现场演唱由张娟作曲的校歌。（潘丰源摄）

张娟生前育有四子三女，三子罗守田（75岁）星期四（11日）晚在灵堂受访说，他的外祖父过去是客家公会的文员，母亲才有机会到公会创立的启发学堂求学，高中毕业后就当教师。

日占时期结束后，张娟与丈夫迁至忠邦安家，当时私人创办的培材学校的校长退休，丈夫便鼓励张娟接手学校。

“父母最终筹得500元，就把学校买了下来，之后由母亲全权打理。”罗守田指出，当年为了维持学校运营与扩建校园，母亲到处募款，后来因数目差了一大截，父亲便向建筑材料供应商赊账，家里还因此欠债。“后来因时代变迁，甘榜居民也外迁至组屋，培材学校最终于1986年停办。”

星期四晚有约20名当年的学生，特地前来灵堂送别老校长。

“学生”潘章展（60岁，摄影师）受访时说，自己70年代入校，当时张娟正是校长，也教导他们音乐。“她很爱音乐，校歌是她作曲的，所以我们今晚准备为她演唱校歌。”

其中12名学生过后站在灵柩旁，接连唱了两次校歌，场面感人。

“学生”温羽明（59岁，牧师）则说，自2005年起，他每年都到张娟家拜访。“我每年都会拜访她两次，今年初见到校长时，她还可以弹琴。”

完整报道，请翻阅2024年7月12日的《新明日报》。