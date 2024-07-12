四岁女童过马路被撞死 验尸庭裁定为交通意外

四岁女童跑过马路时被汽车撞倒碾过，脑部重创不治，验尸官裁定这是一起悲惨的交通意外；由于孩童身材矮小易被遮挡，验尸官借此提醒看护者带孩童过马路须格外小心，时刻紧牵孩子的手。

这起致命车祸发生在2024年1月23日下午约4时57分，地点是里峇峇利一带的因士迪申山（Institution Hill），离路口约50米处。死者是澳大利亚籍四岁女童扎拉·梅·奥尔利克。

验尸庭星期五（7月12日）针对扎拉的死因发表研讯结论。

《联合早报》早前报道，扎拉一家住在因士迪申山附近的雅宾岭（Aspen Heights）公寓，事发前女佣（32岁，印度尼西亚籍）到里峇峇利路幼儿园接扎拉两姐妹。

女佣牵着扎拉的妹妹，同时提着她们的书包，带着两人走路回家，扎拉当时走在女佣前方。女佣相信是在靠近幼儿园的斑马线过了马路，来到因士迪申山的路口右侧，她们须要再过一条马路，才能回到公寓。

这是一条双向单车道，该路段没有斑马线，也没有禁止行人过马路的标志。事发时，右边车道停着数辆准备转入里峇峇利路的车子，扎拉穿过两辆车之间的空隙，欲跑过另一条车道到对面的人行道。

开车载送两个孩子回家的涉事女子（40岁，澳大利亚籍）正好从里峇峇利路转入因士迪申山，撞上过马路的扎拉。开车女子感受到撞击，在约七米远处停下，下车查看才惊觉撞倒扎拉，她留在现场直到救护车和警方抵达。

距离扎拉仅三步之遥的女佣见状大声尖叫，并立刻通知扎拉的父亲。父亲赶到现场，只见被车轮碾过的扎拉口鼻大量出血。扎拉在昏迷下送院急救，但因头部受伤不治。

调查发现，女佣自2023年10月为扎拉一家工作，扎拉父母指示女佣在过马路时牵着孩子的手，并在接送孩子时，先在距离幼儿园较远的斑马线过马路到因士迪申山左侧的人行道，不必横穿因士迪申山就能回家。然而，女佣事发时没有遵从指示，她也不是第一次走出事的路线。

电眼显示涉事车子车速不快 其他车辆遮挡驾驶员视线

验尸官指出，根据行车记录器画面，身高约100公分的扎拉从涉事汽车的右方出现，直至被撞上的过程只有约一秒。涉事女子当时的车速不快，因扎拉身材矮小，在反向车道准备驶入里峇峇利路的车辆，遮挡了女驾驶员的视线， 因此她没能及时刹车。

另外，女佣带着扎拉和妹妹过马路时，只留意右边是否有车辆，当她发现左边有车子驶来大喊时已来不及，汽车已撞上扎拉。

验尸官裁定这是一起交通意外，并借此提醒看护者带孩童过马路时格外小心。由于孩童身材矮小，容易被其他物体遮挡，加上他们对马路危险的警觉性不高，看护者应时刻牵着孩子。

扎拉的父母星期五并未出庭旁听，由律师林丹宁和程惠励（Meritus Law LLC）代表出席。律师透露，扎拉父母将考虑他们的法律选择。