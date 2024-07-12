绳索遭巴士扯断客工坠亡 管工疏忽判监七个月

客工垂吊在高空中粉刷酒店外墙，垂落地面的绳索被路过巴士的侧镜扯断，客工不幸从15层楼高处坠下身亡。管工未确保同事已在一楼就位监督情况，就指示工人开工，因疏忽导致他人死亡，现在被判入狱七个月。

印度籍的被告拉姆（Ramu Gopinath，36岁）面对一项抵触工业场所安全与卫生法令的罪名，他否认有罪，在受审后被裁定罪成，星期四（7月11日）在国家法院面判。

这起致命工业意外发生在2019年1月22日下午5时30分许，地点是史各士路25号的史各士皇族酒店（Royal Plaza On Scotts）。死者是27岁的印度籍客工桑达拉詹。

根据控方的结案陈词，皇族酒店委托Advanced Specialist负责清洁和粉刷外墙。后者将工作外包给CKR Engineering，而CKR Engineering又将工程外包给CKR Paints & Coating Specialist和CKR Contract Services。

被告案发时是CKR Contract的员工，公司委任他作为管工，到皇族酒店完成清洁和粉刷工作。

案发当天，被告在屋顶负责设置绳索系统，而桑达拉詹与同事悬挂在绳索上，以垂降的方式粉刷酒店外墙。另有一名督工在一楼监督工程，这名督工也是工地协调员，为被告的上司。

事发前，桑达拉詹与同事粉刷完部分外墙，两人登上酒店屋顶，要移到另一处粉刷。在此之前，被告必须做安全检查，并通知督工，确保督工已在另一侧的一楼就位，以确保工人安全。

当被告打电话想通知督工，工人要开始粉刷另一面外墙，但是督工没接电话；然而，被告还是决定照样开工，指示桑达拉詹和同事沿绳索往下降。

两人携带油漆桶，从酒店屋顶降到15楼的工作地点时，一辆路过巴士的左侧镜竟缠到垂落地面的绳索。巴士行驶约100米，绳索越拉越紧，跟酒店外的栏杆摩擦一阵后断裂，死者跟着从离地62米处坠下，伤重身亡。

控方指出，被告明知绳子垂坠在地上，路上还不时有巴士经过，也清楚在指示工人工作时应先做安全检查。然而，他在没有确保督工在一楼就位，以留意绳索的情况下，指示工人往下降。

工人指望被告确保他们的安全，被告却因疏忽将他们置身于危险之中，导致意外发生，因此控方建议法官判他坐牢八个月至九个月。

被告起初不认为有错

被告求情时说，他因此事与家人分隔两地，对他来说这已是惩罚，起初他并不认为有错，但法庭指出他的错误，一条人命也因此丧失，他已准备好接受刑罚。

CKR Engineering因未遵守工作场所安全条例，包括施工前没有进行完善的风险评估，未考虑在工作进行时，如何阻止或管制附近道路的交通等，早前被罚款22万元。