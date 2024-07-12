文达街命案七年后 遗孀上诉索死者39万元名表被驳回

文达街命案发生时，遇害商人手上戴着一只价值估计近39万元名表，遗孀不满家翁家婆事后将沾染血迹的手表交给商人情妇，七年后，上诉至高庭要求拿回遗物但被驳回。

高庭法官蒋诗琦星期五（7月12日）发表上诉裁决时指出，商人斯宾塞（Spencer Tuppani）的父亲案发后将他从警局领取的遗物包括手表，搁在儿子与情妇同居的公寓单位内，但他并非有意将死者遗物交托给非遗产执行人的第三者，或侵占遗产执行人拿到手表的权益。

至于诉方称情妇后来将手表交给商人母亲，后者以16万元将手表卖掉，法官认为没有足够证据显示情妇与母亲曾这么做。

手表如今下落不明

引起诉讼的是一只理查德米勒（Richard Mille）品牌的手表，手表如今下落不明。诉辩双方无法从案件照片确认手表的具体款式型号，但在参考同个品牌与类似款式的手表价格后，诉方要求讨回手表或得到38万9205元的赔偿。

本案起诉人是斯宾塞的遗孀陈青青、妻姨陈珊珊与前妻郭莉虹。三人都是斯宾塞遗产的执行人，并且委任杨来福（Nine Yards Chambers）为代表律师。

两名答辩人则是斯宾塞的父亲山姆莱（Shamlal Tuppani Bisaysar）与母亲谭宝葵，两人已离婚。山姆莱与谭宝葵的代表律师分别是伊格纳修斯与戴维纳亚尔。情妇杨玉琳则没有被列为答辩人。

国家法院审理案件后，2023年12月驳回诉方的要求，诉方不服所判，上诉至高庭，但同样被驳回。高庭谕令诉方须支付两名答辩人共2万4000元的讼费。

轰动一时的文达街命案发生在2017年7月10日，当时38岁的斯宾塞在熙来攘往的大街上遭岳父陈南成杀害。

患有严重抑郁症的陈南成，因不甘女婿私吞他一手创立的公司钱财又搞外遇，愤而刺死对方。他后来在误杀罪名下被判坐牢八年半。陈南成目前76岁，他日前已服完刑期出狱。

高庭的上诉裁决揭露，案发后山姆莱与陈青青接到警方的通知并赶到命案现场。山姆莱称，陈青青当时不愿去医院、殓尸房和处理儿子的身后事，因此得由他来认尸；当警方联络他前去领取包括手表的遗物时，他也照做。

山姆莱说，他当时为儿子的离世感到悲痛万分，没有心思考虑如何处置手表，于是在探访杨玉琳时，将他领取到的遗物都搁在两人同居的花拉路Leedon Residence公寓单位内，因为那是儿子死前所居住的地方。

山姆莱之后也忘了手表一事，直至他在2019年接到儿子前妻的来电询问手表，他才去联络杨玉琳，杨玉琳则称，她已把手表交给谭宝葵。不过，谭宝葵却说没有收到手表，但杨玉琳因知道她缺钱还房租一事，于是将手表卖掉套现，并托人把16万元现金交给谭宝葵。

法官：无充分证据 诉方指控无法成立

蒋诗琦法官接受辩方的立场，即山姆莱将手表搁在公寓的这一举止，并不意味着他有意剥夺或侵占遗产执行人取得手表的权益。对山姆莱来说，最理所当然的做法是把遗物放在儿子生前的最后住所，他也不可能在领取遗物后，一直把沾染血迹的手表带在身上。

法官也指出，由于诉方没有传召杨玉琳为证人，本案没有充分证据显示杨玉琳确实把手表卖掉或交给谭宝葵。因此，诉方对谭宝葵占有手表的指控也无法成立。