昆虫料理上架 吃昆虫有什么好处？

新加坡食品局在7月5日宣布，确定16种昆虫可安全食用，即日起业者可在本地进口、制造和出售这些昆虫食品，预计公众不久后便可吃到买到。这个计划的落实，比预期时间迟了约一年。

部分公众和媒体记者有幸“抢先”试吃了本地餐饮业者“螃蟹之家”预计推出的昆虫大餐，体验可食用昆虫和本地美食结合的味道和口感。据了解，新加坡现阶段并没有人类可食用昆虫养殖场，现有的昆虫都是经过烘干处理后以食品原材料的形式引进新加坡，而其中一家公司就是Altimate Nutrition。

Altimate Nutrition的联合创办人兼总裁邱元昇受访时表示，昆虫料理大致可分为三种：除了东南亚夜市流行的昆虫烤串类食物和部分中国地区可吃到，以昆虫作为食材进行烹调的食物，最后一种“昆虫粉”最容易让公众接受。

他受访时说，公司在进行宣导时一般会进行盲测，让公众先从以昆虫粉制成的蛋白质能量棒开始接触昆虫制品。这类能量棒从味道和形态上与一般能量棒无异，但是却能比一般能量棒提供更高的蛋白质，所以接受度也相对高。这之后再让大家接触原材料：烘干后的蟋蟀，公众的接受度也会高出许多。根据他个人统计，每场活动进行下来，公众接受度的转换高达百分之八十，效果显著。

但最重要的问题来了，为什么要吃昆虫呢？吃昆虫有哪些好处？昆虫可以随便吃吗？

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