非法进入海域与警展开追逐战 马国男子判监22周鞭三下

一名马来西亚籍男子开船欲协助两人偷渡到马来西亚，不料误入新加坡海域，还不顾警察海岸卫队的停船指示，在海上与执法人员展开17分钟的追逐战，结果翻船落水被捕。

被告阿芬迪（42岁，马来西亚籍）共面对四项抵触移民法令和一项鲁莽驾驶快艇危害他人安全的控状，他星期五（7月12日）承认其中三项，法官将余项纳入考量后，判他入狱22周和打鞭三下。

根据案情，2024年4月23日晚上9时许，被告在马来西亚巴西富地（Pasir Puteh）附近的海域钓鱼时偶遇印度尼西亚籍的朋友阿里。被告过后随着阿里到印尼峇淡岛小叙。

阿里常会协助他人从峇淡岛非法入境马国。当被告在25日凌晨4时许通知阿里要返回巴西富地时，阿里让他顺路协助印尼籍的两人偷渡到马来西亚，并指两人愿意支付300万印尼盾（约250新元）作为报酬。

被告于是开着自己的快艇载着两人，根据阿里指示的方向启程。当被告看见一块陆地时，误以为是巴西富地，在靠近时才意识到已进入新加坡海域。

凌晨约5时18分，警察海岸卫队的巡逻艇发现被告的船只后，启动警笛展开追击。被告拒绝停下，还加速以之字形的方式开船，企图逃离现场。

三人没穿救生衣落入海中 被执法人员救起

双反展开约17分钟的追逐战后，被告的快艇在海上翻覆，没有穿救生衣的三人落入海中，被执法人员救起。

执法人员发现被告身上没有任何旅游证件，当场逮捕被告。

控方指出，被告刻意以之字形的方式驾驶快艇，致使巡逻艇在后方以相同方式追逐他，直到被告翻船追逐战才停止；事发海域附近有其他载人的大型船只，被告的行为也可能造成碰撞发生。

另外，被告与另外两人并未穿救生衣，被告为躲避当局的追击，将另外两人置于危险之中。因此，控方建议法官判他坐牢四至六个月又八至10周，以及三下鞭刑。

在被告快艇上的两人萨那比亚（32岁）和穆利（37岁）早前因非法入境，皆已被判坐牢六周和打鞭三下。