六旬妇过马路遭货车碾过拖行 男子认罪被判监吊照

61岁男子驾驶货车左转时没有留意路况，撞上正在过马路的68岁妇女；她被撞后卷入车底，遭拖行近18公尺，送院急救但伤重不治。男子撞人后离开，没给予妇女协助。

被告陈思绍面对四项抵触公路交通法令的罪名，他星期五（7月12日）在国家法院承认其中三项，法官将另一项纳入考量后，判他坐牢10个月又四周，以及吊销各级驾照八年。

这起致命车祸发生在2023年1月27日早上6时零7分，地点是朝往罗央道的巴西立1通道和巴西立6通道的交界处。死者是68岁的黄香歌。

案情显示，被告案发当时正在巴西立1通道行驶，来到事发交界处时停下，就停在最左边车道，等待左转进入巴西立6通道；在这同时，黄香歌也在交界处，等待过马路上班。

在交通灯“绿人”亮起后，在被告左边的黄香歌开始过马路。在那个时候，被告就得自行判断何时左转。不过，被告却没有注意路况，就直接转入巴西立6通道，撞上正在过马路的黄香歌。

根据庭上播放的行车记录器画面，黄香歌被撞后卷入车底，遭拖行近18公尺，随后被抛在马路中央。此时，在被告货车后的汽车驾驶员见状，立即鸣笛提醒。

被告事后停车却没有下车提供援助

被告事后虽然停下车，却没有下车为黄香歌提供援助，最后则直接开车右转进入附近的停车场。

庭上透露，黄香歌事后被送往医院急救，但伤重不治，事发当天离世，死因是多处受伤。

控方指出，死者有优先权（right of way）过马路，被告没有注意路况，导致死者死亡。此外，被告有至少10次超速驾驶和闯红灯等交通违规罚款销案记录，因此促请法官判被告坐牢至少12个月又六周，以及吊销各级驾照八年。

被告的代表律师代求情时则称，被告当时有检查路况，但检查不够。他在事发时感觉撞到东西，但并不知道撞到的是人，而他事后开车离开，也并非是要逃避责任。

律师也指出，被告如今后悔，也遗憾当下没有查看好路况，恳求法官轻判。（人名译音）