五社区办国庆邻里嘉年华 让更多国人共襄盛举

配合国家生日的邻里嘉年华将在8月举行，公众可在五个场地参与活动和观赏舞台表演，以及欣赏不可或缺的受欢迎环节——烟花汇演。

国庆庆典执行委员会和人民协会星期五（7月12日）发联合文告宣布，国庆邻里嘉年华将在8月10日下午4时至晚上9时举行。五个活动地点是义顺、榜鹅、巴耶利峇、波那维斯达，以及碧山。

除了一系列的家庭活动供到场者参加，公众也能一睹新加坡武装部队、民防部队和警察部队所展示装备的风采。成功索票的公众，可以在活动上领取国庆礼包。

主办方星期五举办记者会，向媒体介绍活动详情。国庆庆典的庆典与宣传活动主席、国庆邻里嘉年华联合主席蔡育恩上校说，许多国人都希望参与国庆日当天在政府大厦前大草场和滨海湾的庆祝活动，但毕竟场地面积有限，无法容纳所有人。

“今年国庆日落在星期五，所以我们决定将嘉年华设在星期六，让更多国人共襄盛举。参与活动的2600多名义工可以在星期天休息。”

蔡育恩说，红狮队今年将在政府大厦前大草场表演，不会走入邻里，但邻里嘉年华仍会有国人喜爱的烟花表演环节。

五邻里嘉年华 聚焦不同主题

五个邻里嘉年华聚焦不同主题并且融入可持续和包容等元素。例如，东南区的庆祝活动以活力为主，会在场地设置18辆脚踏车，让居民通过踩脚踏车接力亮起庆典装置的LED大屏幕。

中区则以团结为主题，其中一个活动是让居民从扭蛋机转出彩色球后，投入英文字母“UNITY”形状的装置，代表来自不同背景的国人团结一致。

同样聚焦团结，西南区的“I Pledge”活动邀请居民思考能够如何通过参与社区活动等做出贡献，并将这个承诺写下来。

西北区将设59米长的拱形装置，让公众仿佛身处时光隧道，通过照片回顾我国的发展历程。

东北区则会展示三名残障者的10多幅作品。其中一名是首次参与国庆邻里嘉年华的听障者黄祥发（77岁）。他在记者会上受访时，通过手语透露：“我感到非常兴奋，能够参与这个国庆活动，我希望通过我的这些画作表达对新加坡的情感。”

东北区将会在嘉年华活动上，展示三名残障者的10多幅作品。听障者黄祥发是其中一人，这是他首次参加国庆邻里嘉年华。（陈斌勤摄）

国庆庆典邻里社区活动筹委会联席主席、人民协会基层集群理事长鲍存义说，没能成功索票的公众也可到场参与，但为了保障出席者的安全，当人数超出负荷，会暂时限制入场。

有兴趣的新加坡公民和永久居民从7月12日下午2时起，可通过www.ndp.gov.sg，查看供索票的民众俱乐部，并前往领取实体票。每人最多可索取两张门票，先到先得。