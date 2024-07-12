新加坡理工学院庆70周年活动 为学生筹逾260万元助学金

配合创校70周年，新加坡理工学院举办慈善高尔夫球赛与晚宴，为有需要的学生筹集助学金。校方也把部分款项捐给今年的总统挑战，扩大援助的范围。

新加坡理工学院的教职员、毕业生及行业合作伙伴等，一共筹集超过260万元善款。这足以让校方每年发出超过100份价值2500元的助学金，来协助面对经济困难的学生，减轻他们求学时的负担。

新加坡理工学院院长兼总裁苏卫华在星期五（7月12日）的晚宴上指出，校方将按筹款额给予一对一的补贴，政府则会给予1.5倍的补贴。换句话说，筹得的260万元善款将增加至超过900万元，而这笔捐赠基金将让校方得以长期颁发助学金。

为了把助人的温暖和正能量散播开去，使社会上更多人能够获得援助，校方从筹集的善款中拨出5万元，再从本身的收入拨出5万元，把共10万元捐给今年的总统挑战（President’s Challenge）。

超过100个行业合作伙伴参与

尚达曼总统出席了星期五的晚宴，从新加坡理工学院校董会主席洪月霞手中接过捐给总统挑战的善款支票。总统也颁发感谢状给捐出超过2万5000元的行业合作伙伴。有超过100个行业合作伙伴参与慈善高尔夫球赛与晚宴。

此外，苏卫华也从新加坡理工学院毕业生协会会长林扶生的手中，接过260万元的善款支票，用来为学生提供助学金。

约1000人出席了晚宴，包括太和观疗养院、圣路加乐龄关怀、彩虹中心、湖畔家庭服务机构和新生命社区服务等总统挑战受益机构所协助的长者、学生及家庭。

为庆祝创校70周年，新加坡理工学院自年初便举行一系列活动，包括出版记录学院历史的纪念书、举办凸显青少年心理健康重要性的音乐会，以及以“在人工智能与永续发展时代教学及学习”为主题的国际学习节活动。