【茶水间三问】组屋走廊桑拿房、红头巾壁画、环球小姐

又是星期五了。泡一杯咖啡，听《联合早报》播客《茶水间三问》畅聊天下事。

主持人杨全斌每周提出三个发人深省的问题，解说新加坡海内外的热点话题。从新加坡新闻事件到国际大事，《茶水间三问》为听众提供更全面的视角。

1）组屋走廊摆桑拿房，把公共空间当自己家？

实龙岗组屋走廊出现桑拿房，《联合早报》记者走访现场，观察到桑拿房并未连接电源，上面放了洗衣液等物品。一些居民觉得无伤大雅，但另一些人认为阻碍走道，也担心周围盆栽蚊虫滋生。这起事件引发热议后，女屋主主动要求马林百列市镇理事会的协助搬走桑拿房。她还预约了市镇会，接下来将进一步清理走廊上的杂物。

2）红头巾壁画争议，结局令人满意吗？

最近引发争议的桥南路红头巾壁画的去留已有定案，市区重建局通知屋主不必对壁画做出任何更改，但因为屋主未获批准便进行壁画工程，被处以2000元销案罚款。不过，当局也强调，壁画的描绘确实将吸烟当成平常事，这违反卫生部的政策，因此会和屋主合作，在不修改壁画的情况下，寻找适当方法来减轻壁画对吸烟宣传可能造成的影响。

3）已婚、离婚、有孩子都能参选新加坡环球小姐？

新加坡环球小姐选美赛改变赛制，取消了年龄限制，允许母亲和已婚女性参赛。此前，环球小姐选美比赛规定只允许年龄在18岁至28岁之间的未婚女性和没有孩子的女性参赛，获胜者还必须保持单身，并在担任环球小姐期间避免怀孕。“新加坡环球小姐选美赛2024”由本地制作公司金刚媒体与马来西亚公司Beyond Entity联办，优胜者将代表新加坡出赛，与其他国家及地区的佳丽争夺最高荣衔。

本期内容（在播放器中点击书签，就能跳至对应的章节）：