三高等学府未来三个月推出新课程 助护士提升技能

本地三家高等学府将在未来三个月里陆续推出新课程,为护士提供提升技能的途径,加强他们的专业发展。

卫生部长王乙康星期五(7月12日)在护士优异奖颁奖典礼上,颁发奖章给150名得奖护士,肯定他们为医护领域付出的同时,宣布上述消息。

新加坡国立大学将于今年8月推出两项新课程,即综合保健研究生证书(Graduate Certificate in Integrated Health)和重症护理研究生证书(Graduate Certificate in Critical Care Nursing)。这些工读项目让护士有机会在工作岗位上接受在职培训,提升专业技能。

为了培养足够有实践经验的护理人才,新加坡理工大学与新加坡保健服务集团合作,在今年9月推出一项新的五年制护理学士与护理硕士综合课程(Bachelor of Science in Nursing – Master of Science in Nursing programme)。

完成三年制学士课程的学生,将有资格从事注册护士的工作,或者采用工读模式选修两年制硕士课程,在医疗或外科护理、高危护理、围手术期(Peri-operative)护理,以及中长期护理四项专业中选择一项,接受进一步培训。

工艺教育学院将于今年10月推出为期三年的护理工读专业文凭课程(Work-Study Diploma in Nursing),为在职助理护士颁发获得国家认可的文凭,以承担更复杂的护理任务。

工教院也将以三年制的高级国家工教局证书课程(Higher Nitec),取代两年制的护理国家工教局证书(Nitec in Nursing)。

王乙康:每25名学生 有一人修读护理课程

王乙康说,经过当局的多番努力,每25名学生当中有一人会修读护理课程,政府也将继续增加大专学府每一届护理课程的收生人数,培养本地医护人才。他也说,每年都有学生在没能成功报读护理课程后提出上诉,不可轻信没有人愿意加入护理行业的说法。

王乙康今年2月宣布,卫生部将在今年9月推出一项名为“ANGEL”(Award for Nurses’ Grace, Excellence and Loyalty)的长期留住护士计划,公立医疗机构的所有新聘和在职护士在接下来20年的职业生涯中,可获得高达10万元的奖金。预计约2万9000名护士将受益。

护士优异奖得主 学习技能传授知识造福更多人

心理卫生学院高级执行护士兼临床护士高子文(左)与新加坡中央医院手术室高级护士长陈冬霞(右)荣获护士优异奖,两人都在医护领域服务了超过15年。(邬福梁摄)

心理卫生学院高级执行护士兼临床护士高子文(39岁)是今年护士优异奖得主之一,为了增进技能,提供患者更全面的照护,他花了一年的时间学习电休克疗法(Electroconvulsive therapy)。

高子文负责照护一名约40岁的精神分裂症患者,由于药物治疗反应不佳,经医护团队讨论后决定为患者进行电休克疗法。

治疗后,患者情况明显改善,并愿意向医护人员诉说内心的担忧和痛楚,他出院后也开始兼职工作。

高子文2007年开始当护士,他告诉记者,患者和家属向他道谢和报以的微笑,是他前进的动力。

另一名护士优异奖得主,是新加坡中央医院手术室高级护士长陈冬霞(42岁)。她自2004年担任护士,至今已20年。她说,见证器官捐献者的无私精神总让她感动,这些慷慨之举也反映出家人之间深厚的爱与关怀。

陈冬霞透过与初级护士分享知识,指导和培训他们,帮助他们提升手术室技能和信心,并从中获得极大的满足感。