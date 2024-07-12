串谋伪造淡滨尼天地采购文件 人协前高级经理判罚款

人民协会的前高级设施经理，串谋他人提交与淡滨尼天地开发项目相关的假文件，被判罚款8000元。

被告李建威（51岁）案发时是人协的高级设施经理，面对四项向审计署人员提供假资料的罪名。他星期五（7月12日）承认其中两项，余项交由法官下判时一并考虑。

涉及串谋的是张耀德（63岁）和苏淳康（42岁），两人事发时分别是人协的设施管理副处长和人协当时聘请的管理代理UEMS Solutions（简称UEMS）的高级客户经理。

案情显示，淡滨尼天地（Our Tampines Hub）是人协属下的社区设施，承包商Propell Integrated（简称PI）则负责该设施的水电工程。在PI和人协签署的合同中，列下了不同的工程和报价。

对于那些不在合同中的项目，人协会另请承包商，PI也可参与投标，而UEMS会负责与人协聘请这些承包商。

庭上透露，PI会向UEMS提交一份报价单，外加另两家承包商的报价单。在评估这些报价单后，UEMS会向人协推荐承包商，人协则会向承包商发出订单。工程完成后，UEMS会签署工作单，再交给承包商向人协索取付款。

不过，从2017年11月至2020年1月间，在淡滨尼天地进行的34个项目，UEMS和人协却没有按照这一流程进行，而是直接将工程交由PI负责。工程完成后，PI才提交三份报价单，再由人协批准将工程颁发给PI。

审计署对项目进行审计 揭发罪行

2020年12月左右，审计署对淡滨尼天地开发项目进行审计，要人协提交这一期间的采购文件。

深知这些文件不存在，为了掩盖罪行，被告便与另两人串谋，伪造项目的报价单。根据被告和张耀德提供的资料，苏淳康倒签了44份报价单。

三人也串谋伪造UEMS向人协提交的47份推荐信；同样倒签文件，并指明UEMS向人协推荐PI。

审计署后来在检查这些文件时发现猫腻，从而揭发三人的罪行。

根据法庭文件，没有证据显示这些罪行导致人协蒙受损失，三人也没有从中获取利益。

人民协会发言人早前发声明说，被告和张耀德已在2021年5月被停职，不在人协任职。

张耀德和苏淳康的案件还在审理中。（人名译音）