及时救人一命 76岁退休警员获公民意识奖

76岁退休警员凭专业嗅觉，及时从组屋走廊拽下企图轻生的七旬长者，英勇行径获新加坡警察部队颁发公民意识奖。

去年1月24日，这位退休警员多拉尼（Dolani）在家中休息时，看见外头一名70来岁的老人拿着椅子从组屋走廊走过。多年的警务经验让多拉尼顿时心生警惕，立刻跟了出去，只见那名老人站上了椅子，像是要轻生。

多拉尼马上冲上前，从腰部死命拽住他。那名老人不断挣扎，还喊着让他去死。多拉尼眼见自己可能也被拽下去，便一面紧紧拉着老人，一面急呼家人来帮忙并报警。

一番劝说后，那名老人的情绪才慢慢平复。他告诉多拉尼，他没有家人又生病了，觉得活着没有意思，才想自我了结。

多拉尼受访时说：“在我多年的警务工作中，曾在马林百列遇过跳楼案件，所以这次才能够及时发现对方有自杀的倾向。”

14人获公民意识奖 三人获社区合作奖

勿洛警署星期五（7月12日）举行颁奖仪式，将公民意识奖颁给14名公众，另有三人获颁社区合作奖。

42岁的萨巴丽雅（Sabariah）也获得了公民意识奖。去年9月9日，她与丈夫在停车场发现一名男子企图打开一辆电单车的阅卡器偷现金卡。萨巴丽雅立刻报警，丈夫也与一名路人合力制服了嫌犯。萨巴丽雅获奖后受访时说：“我是个小学教师，下个星期我会把奖牌带去学校，给孩子们树立个榜样。”

获公民意识奖还包括新加坡民防部队的值班救护人员潘正康上士。今年1月11日，他在社交平台上看到一则寻人启事，发现当事人与他接触过的一个伤者很相像。他于是向警方通报，结果证实那人是一起持械抢劫未遂案的嫌犯。

大华银行勿洛分行的服务经理陈玮倩（31岁）今年再得社区合作奖。去年，她成功阻止一名公众给诈骗集团转账。今年2月24日，她遇到一名35岁左右的印度尼西亚籍女工，带着1500元现金要转账到一个银行户头。陈玮倩发现该户头异常，便向集团渠道及数码策略部经理林雅琪（33岁）请示。

两人询问之后发现，该女子在向素未谋面的网恋对象转钱，对方声称入境新加坡时被拦截，须交保释金才能与她见面。其实，这名女子一个星期前已分两次将3500元分转给对方的不同银行户头，此次要转账的1500元是她的最后血汗钱。

陈玮倩和林雅琪怀疑该女子可能陷入了网络爱情骗局，于是立刻报警。林雅琪也以同为印尼人的身份与女子共情，劝她停止转钱。在警方和两人的协助下，女子最终明白自己被骗了。

勿洛警署署长王兴顺在颁奖仪式上发言时强调，这些获奖者的英勇使我们的社区变得更安全。“希望他们的行动能鼓励更多人挺身而出，与警方合作，共同协助新加坡保持零犯罪。”