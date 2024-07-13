多数国人认为 贫穷是个人行为和处境所导致

大多数新加坡居民认为，导致贫困的主要原因是个人的行为和处境，只有少数人把贫穷归咎于宿命。

根据新加坡管理大学和新加坡政策研究所星期五（7月12日）公布的家庭需求调查报告，参与调查的新加坡公民和永久居民认为，导致贫穷的五大原因全都与个人行为和处境有关。

近八成受访者认为，造成贫困的部分原因是穷人在生活中面临重大问题。

许多受访者也认为，个人的行为，例如人们把钱浪费在不必要的物品上（71.5%）、缺乏理财能力（68.4%），以及不积极寻求改善生活（68.1%），也可能是导致贫困的原因。

在导致贫困的社会及结构问题方面，过半数（53.4%）受访者认为，社会财富分配不均是其中一个原因。

高收入家庭更可能认为 贫困由结构性原因造成

值得注意的是，来自高收入家庭的受访者更有可能认为，导致贫困的是结构性原因。69.7%的最高家庭收入群体认为，人们之所以贫困是因为社会财富分配不均，仅46.4%的最低家庭收入群体这么认为。

调查显示，四成受访者认为，社会上较富裕者对穷人的帮助不足，以及社会不公平。不过，只有25.9%受访者认为，政府对穷人的帮助不足，是导致贫困的原因。

此外，宿命论在导致贫穷的原因中排名最低。约两成受访者认为，贫困是因为个人命运或运气不好所致；仅16.9%将贫困原因视为上天的旨意。

报告说：“这显示受访者普遍不相信贫困是由超自然力量预先决定的，因此贫困的状况可以由穷人本身以及更广泛的社会来解决。”

另外，同天发布的新加坡政策研究所基本需求公众认知调查报告则显示，超过85%受访者认为，本地低收入者的生活状况，比多数其他发达国家的低收入群体要好。其中，15.1%受访者对此强烈认同，仅3%强烈反对。

此外，逾八成受访者认为，本地低收入者有努力工作的动力，并希望改善他们的处境。