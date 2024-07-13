生活40必需品和活动 三分一受访者负担不起至少一样

在本地人认为生活中必须有的40个物品和活动当中，有三分之一的人负担不起至少一样。

星期五（7月12日）公布的家庭需求调查报告显示，三分之二受访者认为，自己能够负担所有40样必需用品和活动，完全没有相对剥夺感（relative deprivation）。

反之，有三分之一受访者负担不起至少一个必需品或活动，面对相对剥夺的问题。他们无法拥有的必需项目平均有四个。

最低收入群体 平均无法拥有逾五样必需品

其中，最低收入群体（家庭月入介于零元到2499元）平均无法拥有5.3样必需品，高于其他收入组别平均的1.6至3.4样。

调查也显示，家庭月入越低，面对相对剥夺问题的占比就越高。例如，52%属于最低收入群体的受访者，无法拥有至少一样必需项目；最高收入群体（家庭月入超过1万7000元）中，仅13%面对这个问题。

对那些无法负担所有必需品的受访者来说，他们最欠缺的前三个项目分别是：相等于半年开销的应急储蓄（占24.1%）、相等于三个月开销的应急储蓄（16.2%），以及每年到东南亚国家旅游（11.3%）。

新加坡管理大学幸福老龄化研究中心主任郑宝莲教授说：“如果我们想解决不平等问题，它不仅仅是一个收入数字游戏。如今人们能通过这些发现，清楚看到可以在哪方面提供援助。”

她强调说，社区、企业、慈善团体、基层组织乃至整个社会，都可以携手针对这些痛点，找出创新的解决方案，为有需要的国人提供援助。

她进一步举例说，像是针对储蓄不足的问题，可以通过加强人们的理财知识来改善问题。