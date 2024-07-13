低收入者较少把冷气机上餐馆视为必需

家庭月入多寡会直接影响一个人对生活必需用品和活动的看法。相比高收入群体，较少低收入者会把冷气机等昂贵电器，或到餐馆用餐这类高消费活动，视为日常需求。

根据星期五（7月12日）公布的家庭需求调查报告，调查团队按照4000多名受访者的家庭月入、住屋类型和年龄层，来比较他们所做选择之间的差异。

将家庭月入少过2500元的最低收入群体，与超过1万7000元的最高收入群体进行对比时发现，他们对社交和休闲活动的看法存在很大差距。

以外出用餐的习惯为例，收入越高的受访者，越有可能把“每个月至少到餐馆用餐一次”看作日常生活必需的活动，比率高达69.7％；来自最低收入群体的受访者，只有50.3％同意这是不可或缺的日常活动。

至于旅游，整体而言，过半受访者认为“每年到东南亚国家旅游一次”是必要的。若进一步细分，赞同这一观点的最低收入者仅44.8％；除了收入最高的一群（56.8%），其他收入群体的受访者赞同的比率都超过六成。

报告说：“根据经济条件和生活经历，来自最低收入群体的受访者，较不可能同意他们需要这些，才能在新加坡过上普通生活。”

按照住屋类型区分，也能看到类似的差异。例如，在育儿开销方面，住在一或二房式组屋的受访者中，53.6％觉得“给在职父母的托婴和托儿服务”不可少；住在五房式或更大组屋单位的受访者中，认同的有76.6％。

年龄是另一重要分界线

年龄是另一个重要的分界线，不同年龄层的受访者因处于人生不同阶段，需要的用品和活动也不一样。

19岁至34岁及35岁至49岁，是生儿育女的黄金时期，因此更多来自这两个年龄层的受访者会觉得托儿服务，以及孩子的课本、补习和增益课程是必要的。

例如，35岁至49岁的受访者中，高达90.1％认为“孩子的课本、文具和书包”是必需品；65岁或以上的受访者中比率只有66％。若对比项目换成“牙套和假牙”，则有66.4％的65岁或以上年长受访者觉得它们是必需品，远高于35岁至49岁较年轻受访者的39.8％。

在通讯、社交或医疗方面，年轻人和年长者的需求也大不相同。

一般来说，年轻受访者更重视电器和电子产品，如“有流动数据配套的智能手机”，但年轻人较不需要电视机。

最年长的受访者（65岁或以上）当中，90.7％同意电视机是必需品，最年轻的一群受访者（19岁至34岁）则只有63.4％赞同。报告说，这可能是因为比起智能设备，年长者更依赖电视来获取信息和娱乐。