到2028年 新保集团旗下设施将安装多达300个电动车充电桩

到了2028年，新加坡保健服务集团旗下的多个设施，包括医院和综合诊疗所，将安装多达300个电动车充电桩，为减少碳排放尽一分力。

新保集团和新加坡能源集团星期五（7月12日）发联合文告宣布，电动车充电桩的安装工作将陆续展开。双方计划在今年底前，先在新保集团的其中10个设施，安装超过80个充电桩，包括10个快充桩。

这10个地点是：新保集团大楼、樟宜综合医院院区、竹脚妇幼医院、盛港综合医院、新加坡国家心脏中心、新加坡国立癌症中心、新加坡全国眼科中心、新加坡中央医院地下二层停车场和G停车场，以及友诺士综合诊疗所。

首批位于新保集团大楼的12个充电桩星期五投入运作，开放让职员和访客使用。

新保集团也开始在中央医院院区内采用新的电动保安车，同时评估日后或纳入车队的其他适用电动车款，如保安电单车、院区接驳巴士和救护车等。

文告指出，电动保安车的尾气排放可减少73%，例行维修无须太频密，充电时不用离开院区。另外，引擎操作起来比较安静，有助巡逻时进行监测行动。

内燃式引擎车辆一般须要开着引擎，冷气和充电等功能才能继续运行。不过，电动保安车即使没有启动引擎，也能利用车载电池继续提供冷气等，有助车辆作为紧急事故的第一指挥处。

新保集团可持续发展委员会联合主席陈吉治副教授说，医疗保健领域是造成气候变化的重要一方，集团很高兴能迈出一大步，减少碳排放量。在旗下设施安装充电桩是集团脱碳计划的其中一项措施，在降低碳排放的同时，也希望在运作中更多地采纳可持续方案。