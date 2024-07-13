王乙康：保险公司须检讨保单及索赔条款 避免医疗费不断攀升

除了卫生部加强对医生的监督和执法行动，避免他们提出高额且不适当的保险索赔，保险公司也必须检讨所提供的医药保险保单的内容和索赔条款，才能制止医疗费用不断攀升的现象。

卫生部长王乙康星期五（7月12日）出席新加坡证券投资者协会成立25周年晚宴时，对医疗费用持续增加表达担忧。卫生部正密切关注情况，并已开始采取必要行动。

王乙康指出，大家都感受到医疗费用增加，而导因有多个，包括全球各地对医护人员的需求不断上升，使得人力成本水涨船高。医疗科技不断进步，也推高医疗费用。

卫生部优先处理工作 检讨医药保险制度

医疗费用的另一大组成部分为医药保险。王乙康说：“医药保险是必要的，但如果过分投保，则会改变病人和医生之间的行为关系，进而推高医疗费用。”

卫生部当前优先处理的一项工作是检讨医药保险制度，确保它们足以为面对重大医疗事件的新加坡人提供足够保护，却不过分鼓吹“自助餐心态”（buffet syndrome），及推高医疗费用，以致做法难以为继。所谓“自助餐心态”，指的是投保人接受一些不必要的治疗。

检讨工作得双管齐下进行，既要大规模检讨终身健保（Medishield Life）计划，也要检讨保险公司提供的综合健保计划（Integrated Shield Plan，简称IP）和附加险（rider）。王乙康3月在国会拨款委员会辩论卫生部开支预算时，已经针对前者作出解释。

我国政府提供的终身健保计划为新加坡人提供基本医药保险，保费直接从公积金保健储蓄中扣除。不少人也另外向保险公司投保IP和附加险，获得额外保障来支付私人医院的开销，以求安心，但这类保费相当高。

约一半有IP和附加险病人 仍选择政府医院津贴医疗服务

王乙康说，有投保IP和附加险者未必每回都向私人医院求诊，充分利用多重保障。有约一半这类病人在住院或接受日间手术时，仍选择政府医院提供的获津贴医疗服务。

卫生部分析后总结，保险公司之间的竞争非常激烈，以致它们纷纷提供条款诱人的保单来抢生意，包括不设索赔顶限的IP，及避免投保人必须承担自付额（co-payment）的附加险。这导致IP和附加险的保费大幅上升。

王乙康查看保险公司最新发布的财务报告，发现随着索赔额上升，保险公司的医药保险业务其实没为它们带来多大的盈利。

“我认为我们处在一个医药保险的恶性循环中，设计过分宽松的保单使得人们产生‘自助餐心态’；医生也因此开出更多非关键或甚至没必要的检查和治疗，进而导致更大笔的医疗开销及所有人得承担更高的保费。这一切都徒劳无功，大家的情况只会更糟。”

卫生部透过赔付管理司 加强医生监督

王乙康强调，大家必须合力打破恶性循环。卫生部首先会透过新成立的赔付管理司（Claims Management Office）来加强对医生的监督，并对提出非常高额且不适当保险索赔的医生采取行动。

“保险公司也须严肃认真和切实地检讨本身医药保险保单的设计，不能再有像是不设索赔顶限和自付额很低等宽松且无法持续的保单条款。它们须要思考提供可长期持续，及降低保费的替代方案。”

当局也必须加强公众教育的力度，提高消费者对医药保险的认识，包括终身健保作为基本医药保险已经照顾到许多人的需求，以及市面上有哪些商业保险产品。