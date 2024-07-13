多数民众：解决基本需求更重要 可优先削减艺术体育文化开支

多数新加坡居民希望通过重新分配政府在其他领域的支出来帮助无法负担基本生活需求的人。至于从哪里重新分配政府资源，艺术与文化、体育和遗产保护领域，被最多人选为可抽取资源的领域。

根据星期五（7月12日）公布的新加坡政策研究所基本需求公众认知调查报告，多数受访者认为主要应该靠自己提供较多的必需物品和活动。

平均而言，在39样必须物品和活动中，受访者认为应该靠自己提供近16样、政府10样、社区约九样、亲友和企业分别约六样。

调查结果：满足基本所需 须全社会参与

新加坡政策研究所社会研究室主管兼首席研究员马修博士说：“这项调查结果说明，人们已经意识到，满足人们基本所需须要整个社会的参与。我也认为在新加坡，人们有很强的自力更生心态，当然各方也可从中协助。”

另一方面，67.3％受访者认为，应该为没有能力负担者提供基本需求的是政府，其次是社区（59.3％）、靠自己（41.3％）、亲友（34.6％）和企业（32.3％）。

调查发现，那些认为政府应该帮助满足基本所需的受访者中，58.1%希望通过重新分配政府在其他领域的支出，来资助有关开销；仅17.9％认为应该加税。

他们认为，重新分配的政府开支主要应该投入在医疗保健（65%）、育儿和相关费用（62.8%），以及交通（62.5%）等方面。

不过，他们对于应该从哪个领域重新分配政府开支，没有一个明确的共识。

在15个列出的领域中，艺术与文化（37%）、体育（33%）和遗产保护（27%）是最多人认为可抽取资源的领域；最少人希望从支持老龄化人口（18%）和国内安全（17%）方面重新分配政府开支。

马善高：公众理解社援须合理且可持续

社会及家庭发展部长兼卫生部第二部长马善高星期五在新加坡家庭需求研讨会上致辞时说，这些研究结果隐含着公众理解社会援助必须是合理且可持续的。

他也说，多数国人不希望增税，更愿意重新分配政府在其他的开支，但他指出，重新分配资源将出现艰难的抉择。

“我们需要在政府资助哪些项目和社会可以做出什么取舍之间，取得一个微妙的平衡。”

他指出，研究也表明，除了政府外，各方例如个人、机构和企业仍有很大空间为低收入和弱势家庭提供援助，帮助他们实现稳定、自力更生和社会流动性的目标。

此外，调查发现，较年轻受访者倾向于认为政府应该为人们提供基本所需以及体面的生活水平。较年长受访者则倾向靠自己来维持体面的生活水平，越年长这种倾向就越明显。