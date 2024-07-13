保时捷一头栽入新达城财富之泉 56岁男子涉危险驾驶接受调查

新达城附近交通圈发生罕见车祸，一辆保时捷一头栽入财富之泉后四轮朝天，56岁男子因危险驾驶接受调查。

这起意外发生于星期六（7月13日）凌晨零时15分左右，地点在淡马锡林荫道一带。网上流传的照片显示，汽车翻覆后，地上散落着碎片，上方的部分围栏撞缺，在民防部队人员和警方抵达前，现场有多名公众帮忙把男驾驶从车里拉出来。

据了解，当时车上除了这名华族男驾驶，并无其他乘客。

《联合早报》摄影记者早上8时45分到场时，肇事车辆已经移走，现场一片狼藉。据观察，一家中餐馆的玻璃相信在车祸后遭物品弹射致爆裂，部分区域暂时关闭。

警方回复记者询问时说，男驾驶在意识清醒下被送入医院，目前因危险驾驶正接受调查。

事发时在附近工作的丘姓餐饮业者（43岁）告诉《新明日报》，他突然听到一声巨响，过后就看到一辆汽车坠入财富之泉。

“车子坠下的高度约有两层楼高，我看到有数名民众过去帮忙。”

另一名不愿透露姓名的热心公众说，他通过楼梯下去，要求保安开门让他进去救人。“我跑过去后，男驾驶还能回答问题，得知他的情况没有大碍后，我就和其他几人协助将他拉出来。”

根据新达城网站，财富之泉在本月5日至25日暂时关闭进行维修。

新达城发言人受询时说，正全力配合相关部门的调查，在调查未完成前，无法提供进一步的细节或置评。