偷雇主千元名牌包 女佣受查续犯案

女佣偷走雇主的千元爱马仕手提包自用，遭警方调查期间被安排住在庇护所，结果在接钟点清洁工工作又继续犯案，偷走另两名客户的首饰拿去典当把钱汇给家人，一错再错。

被告是菲律宾籍的德尔丰·马里维克·卡萨索拉（35岁），她星期五（7月12日）承认三项偷窃的控状，被判坐牢六个月。

根据案情，被告在案发时是一名女佣。去年7月23日，被告从女雇主（48岁）家的储藏室取走价值1000元的爱马仕手提包自用，还藏在自己的房间。

隔天，雇主发现放在储藏室的一些包包不见，于是质问被告，结果发现爱马仕手提包就在被告的房内。

被告起初否认，最终纸包不住火才承认罪行，雇主的丈夫过后报警。庭上披露，被告落网后，在等待警方调查和保释期间住在庇护所（shelter）。

期间，被告接钟点清洁工工作，于去年10月8日到一名31岁女子家中打扫。她看到对方的珠宝盒，偷走金项链、金吊坠、金手镯、金耳环和金钻戒，过后拿去典当套现1430元，再把钱汇给在菲律宾的家人。

女子在隔天发现珠宝不翼而飞，找了好几天都找不到后，于10月12日报警。警方最终在当店起获女子的珠宝。

此外，被告也在今年4月10日，到一名39岁男子家中打扫时，偷走对方价值1660元的卡地亚戒指，随后典当获280元，也把钱汇给在菲律宾的家人。

男子在隔天发现戒指不见后报警。警方于5月3日逮捕被告，并从当店找回男子的戒指。

完整报道，请翻阅2024年7月13日的《新明日报》。