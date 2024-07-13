若离开寄养家庭后无法回归原生家庭 17至21岁青年仍可获援助

21岁的陈俊在出生后几天就住进寄养家庭。从小，寄养父母和三个姐姐给他满满的爱，因此他从未觉得自己与其他人有什么不同。唯一让他不解的是，每个月都有人上门做家访。直到七岁，他才知道自己是一个寄养儿童。

即便知道了自己的身世，陈俊与父母和姐姐们的关系仍然亲密如昔。今年他已满21岁，却仍然选择与寄养父母同住，并立志以姐姐们为榜样。他也希望让更多人了解寄养家庭对寄养儿童的重要。

寄养计划让被虐待、遗弃或忽略的18岁以下孩童暂住寄养家庭，让他们有安全稳定的生活环境，然后在适当的时候重回原生家庭。然而，由于父母去世或须长期监禁等原因，有少数寄养孩童无法回归自己的家庭与亲人团聚。他们在离开寄养家庭后，可能会面临生活和经济上的压力，需要额外的支持，以帮助他们完成学业、获得住房，以及更好的就业机会。

今年7月1日起，17岁至21岁的青年在离开寄养家庭或儿童之家后，若无法回归原生家庭，可以继续获得社会及家庭发展部的援助和支持。文化、社区及青年部兼社会及家庭发展部高级政务次长蔡瑞隆星期六（7月13日）在新达城举行的寄养计划开放日上指出，政府将加强对这些青年的后续支持与照顾。

今年已满21岁的陈俊仍然选择与寄养父母同住，并立志以姐姐们为榜样。他也希望让更多人了解寄养家庭对寄养儿童的重要。（李冠卫摄）

当局将为每名受益青年指定一名社工，帮助他们为独立生活做好准备，并在他们的职业与教育规划、经济援助和住房选择等问题上提供建议。这项服务的最初阶段将由陈树南卫理公会儿童之家、妙乐之家和新加坡男童宿舍提供，接下来两年社会及家庭发展部会逐渐召集更多机构加入。

另外，当局也会提供社区关怀计划（ComCare）中短期援助，用于支付这些青年的住房和日常生活开支。援助金额依需要而定。

正在接受全日制教育、培训或实习，或正在服兵役的青年，在离开寄宿家庭或儿童之家后可获得这些援助，直到他们完成高等教育并获得全职工作为止。

2023年，参与寄养计划的家庭共有614个。蔡瑞隆呼吁更多家庭注册成为寄养家庭，帮助有需要的孩童。寄养计划开放日让现有寄养家庭分享自己的经验，以鼓励更多人成为寄养父母，今年的活动共吸引了400人参与。

助三孩度最需帮助时期 寄养父母：看他们回归家庭是最大回报

吴昭阳（55岁）和妻子郑璟莉（51岁）育有四名15岁至24岁的儿子，分别在保险行业里担任精算师和产品部门的主管。两人在九年前就希望能够成为寄养父母，但是当时他们的孩子还没有做好思想准备，无法接受寄养儿童。因此，两人决定暂时搁置计划。

后来，在孩子的同意下，四年前他们的家庭迎来第一个寄养女婴，随后又帮助了一名三岁儿童和一名16岁少年。

寄养计划有别于领养儿童，两人希望通过寄养计划的方式，帮助更多孩子度过最需要帮助的那几年，而对他们而言，最大的回报就是看到寄养孩子能够顺利回到自己的家庭。

郑璟莉说：“（离开时）肯定会有不舍，但是看到他们能重回原来的家庭，我们也有很大的满足感。”