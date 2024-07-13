警方升级版机器人走入社区 传达防范罪案信息

新加坡所有警署以后都会有一个特别的人工智能机器人，负责向不同年龄层的民众传达防范罪案信息。

这个外形可爱逗趣的邻里互动人工智能（AI）机器人叫“CODY”，它不但能以英语对话，还会根据谈话对象的年龄，播放内容不同的防范罪案视频。这个好帮手可以配合社区警员，在活动和路演上更好地与公众进行互动和传递信息，提高大众的防范罪案意识。

CODY由新加坡警察部队、内政科技局和义安理工学院共同研发，经过升级后于星期六（7月13日）在义顺中民众俱乐部的社区活动上首次正式亮相，成了场上的焦点。

捕捉影像分析出互动对象年龄 播放预防罪案动画或短片

在正式推出CODY之前，警方在超过30场社区活动上试用了它，根据反馈提升了它的功能。升级后的CODY拥有人工智能技术，具备更多功能，例如小朋友喜欢玩的破冰游戏“西蒙说（Simon Says）”。这也使它可以根据互动对象的年龄，提供内容合适的防范罪案视频。

CODY会通过深度学习方式，使用大量儿童和成人的正面图像进行训练。它在与公众互动时会捕捉他们的影像，然后进行分析处理，从而推断对方的年龄。如果无法捕捉到对方脸部的清晰图像，它会根据这个人的身高，以此推断年龄。

确定互动对象之后，如果是12岁以下的儿童，CODY播放的预防罪案视频会是动画片；如果是12岁以上者，它会播放警方最新制作的预防犯罪宣传短片。

CODY的眼睛还会做出不同的表情反应，非常逗趣，使它更具吸引人的“魅力”。

家住义顺的拉迪（42岁，工程师）说，他第一次见到这种AI机器人，觉得非常新奇，女儿也很喜欢CODY内置的破冰游戏，尤其是“西蒙说”。他说：“我期待未来CODY能支持更多种语言，让像我妻子这样英文不好的人也可以跟它互动。”

李新迪（22岁，学生）说：“AI机器人操作简单，而且让人可以不需要与真人接触。这可以帮助到许多和我一样内向的人，了解如何防范罪案。”

社区合作局助理警察总监蔡彦鑫说，随着科技的发展，警方可使用机器人技术和人工智能，来加强与公众的联系。“公众可以期待在更多社区活动上看到CODY机器人，并且和它交流。我们也将继续探讨新颖和有趣的方式，来加强与社区的互动。”