兀兰医疗园减轻其他医院急诊与专科负担

我国北部新医院兀兰医疗园在半年多前启用后，减轻了本地其他医院急诊部和专科医生的负担。

兀兰医疗园的医疗中心去年12月22日启用以来，已分别有超过1100名和250名病人从邱德拔医院和陈笃生医院，转介到兀兰医疗园看专科医生，当中包括初诊和复诊病患。

兀兰医疗园发言人说，园方积极与住在北部、已预约到邱德拔医院和陈笃生医院看专科的病患沟通，询问他们是否要转介到兀兰医疗园。这有助于居民更快地获得所需的医疗服务，同时减轻另两家医院的负担。

这个医疗中心自启用以来，专科看诊累计已超过7900次。



今年5月2日至6月15日间，也有约350名须入院治疗的病患从邱德拔医院急诊部，转介到兀兰医疗园。平均每天有七人获转介，高峰期甚至一天可达18人；转介病患多数属于P2级别，即情况属于重大紧急但稳定，无须抢救。

在同一时间段里，兀兰医疗园急诊部的看诊累计超过4300次。

耗时10年打造的兀兰医疗园星期六（7月13日）正式开幕。这也是我国10年来建设的第三家医院，旨在满足北部地区居民目前和未来的医疗保健需求。

国务资政李显龙：医疗园凸显卫生部改善医疗保健服务的努力

国务资政李显龙为兀兰医疗园主持开幕时说，医疗园结合急诊医院、社区医院和疗养院为一体，利用科技提高运作效率，并且积极在社区内推广医疗保健意识，从三方面展现了我国医疗服务应转变的方向。

他指出，兀兰医疗园的设立，凸显了卫生部在扩大我国医疗保健能力和改善医疗保健服务所付出的努力。“每一次扩展都提高了我国的医疗能力，每一次都不嫌早。新加坡人越来越长寿和健康是好消息，可是我们的人口正在迅速老龄化，病患数量和对医疗服务的需求一直在稳步上升。”

兀兰医疗园目前可用床位共460个，其中380个在急诊部，80个在社区医院；到了明年，床位将增至700个。

医疗园全面启用后，总共有1000个急诊和社区医院床位，其中80个在加护病房。长期护理大楼会有另400个床位，其中322个属于仁慈医院经营的疗养院。

这家新医院也为未来需求做好准备，将来可以把床位总数增加至1800个。

推出问诊热线NurseFirst 助减少非必要入院治疗

兀兰医疗园虽然拥有本地最大的急诊部之一，但还是希望民众根据病情的轻重缓急，选择到全科诊所、紧急护理中心（Urgent Care Centre，简称UCC）或急诊部求医，以减少不必要的入院治疗，将医院资源留给最需要的病患。

为此，医疗园推出了护士问诊热线NurseFirst。公众如果身体不适但不清楚情况是否紧急，可拨打此热线，护士会根据病情，建议病患到全科诊所、紧急护理中心或急诊部。截至今年4月，这条热线已接获1万1500通电话。

距离兀兰医疗园约两公里的海军部村庄紧急护理中心，就专处理区内不危及生命的紧急病况。截至4月，中心已为5万1600多人提供治疗。

卫生部长王乙康、三巴旺集选区议员维凯、傅丽珊、佳馥梅以及马西岭—油池集选区议员苏慧敏，也出席了兀兰医疗园的开幕仪式。