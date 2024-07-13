西南社理会设430万元援助基金 未来两年每年逾2万家庭受惠

为帮助弱势家庭减轻生活费压力，西南社区发展理事会推出一项总值430万元的援助基金，在未来两年用于支持社区的外展项目，预计每年可让约2万2000户家庭受惠。

副总理兼贸工部长颜金勇和贸工部兼文化、社区及青年部政务部长刘燕玲，星期六（7月13日）在2024年西南区会议及合作伙伴答谢会上，启动这项“西南欣享施诚社区基金”。

颜金勇致辞时说，这项基金将为西南区的中低收入家庭提供更多援助，旨在减轻他们的生活费压力。

西南社理会各分区每年获12万元 制定项目助弱势居民

也是西南区市长的刘燕玲接受媒体访问时说，在这项为期两年的计划下，西南社理会的所有18个分区，每年将各获得12万元的经费，用于制定和策划能够更灵活帮助弱势居民的项目。

这些援助项目可能包括：爱心日用品流动车、超市购物，以及派发日常用品和医疗保健物品等。

刘燕玲也说，西南社理会将与义工团队、社理会理事和企业伙伴携手，从居民最需要的方面着手，制定一系列灵活且具针对性的解决方案，依据个别情况和需求帮助居民。

“这些解决方案的范围，从帮助弱势家庭支付部分生活费用，到帮助乐龄人士获得基本的医疗保健物品等，我们希望通过社区资源共享，更针对性地帮助弱势家庭抵销部分日常生活的开销。”

西南区居民刘丽珠（54岁，销售员）受访时说，在生活费高涨的大环境下，弱势家庭包括独居老人首当其冲，相信这项计划可以帮助减轻他们的负担。

“由于每个家庭所需不同，像爱心日用品流动车这种援助方式最实在，让弱势居民可以挑选他们会用到的日用品，避免浪费。”

刘燕玲也在活动上，为11个企业合作伙伴颁发西南区关爱合作伙伴奖，包括建筑公司“许国良企业私人有限公司”，以表彰他们在去年为提升社区所做的努力。

许国良企业私人有限公司高级合约经理许孔文说，公司去年共赞助约50万元，资助西南社理会多个助学金项目和弱势家庭援助计划。（西南社理会提供）

这个家族企业的第三代成员许孔文（38岁，高级合约经理）受访时透露，公司去年共赞助约50万元，资助西南社理会多个助学金项目和弱势家庭援助计划。

“父亲因为出身贫寒，非常能体会弱势家庭的艰难，所以公司自2008年就一直与西南社理会合作，借此回馈社会。”

西南区在2023/2024财政年共推出24项援助计划，惠及约6万名居民。470多个企业和社区合作伙伴参与了援助计划，提供总值超过360万元的现金和实物捐助，所收到的捐助比上个财政年增加了两成。