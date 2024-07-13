李显龙资政：满足医疗需求不能仅靠增建医院 也须加强医疗体系管理

要应对日益增长的医疗需求，不能仅靠增建和扩建医院以增加床位，国务资政李显龙说，我们也须加强对医疗体系的管理，保持自律，避免过度提供不必要的治疗和处方，并维持恰当的政府津贴、医疗保险和自费占比。

李显龙资政星期六（7月13日）为兀兰医疗园主持开幕致辞时说，我国须做出艰难的决定和取舍，才能继续为人民提供高质量且可负担的医疗保健服务。

这包括投入大量资源，如资金、土地和人力，继续改善本地的医疗保健设施及基础设施，并培训更多有能力的医生、护士和医疗专业人员。

除此以外，李显龙也指出，“我们还必须保持自律，避免过度治疗或过度开药，并谨慎采用新的医疗方案、程序、药物和科技，以保持我国整体医疗成本的长期可持续性。与此同时，我们须维持政府津贴、医疗保险和个人自付额（co-payment）的恰当组合，以最大限度地减少可能导致不良后果的错误、扭曲奖励方式。”

我国人口正在迅速老龄化，病患数量和对医疗服务的需求一直在稳步上升。在冠病疫情暴发不到五年内，平均住院时长从六天增加至七天，这将医院床位需求推高了15%。

为了应对日益增长的医疗需求并提高医疗能力，我国在过去10年开设了三家新的综合医院，除了兀兰医疗园，还有黄廷方综合医院和盛港综合医院。

另外，卫生部宣布建设东区综合医院园区和登加综合与社区医院计划，并将探讨设立非营利私人急症医院。亚历山大医院的重新发展计划也在进行中。

李显龙说：“每座医院不仅耗费近10亿元的资金投入，还需要卫生部和公共医疗集群招聘和建立医疗专业团队，以配备适当的专业人员，并提供新加坡人所期望的高质量医疗服务。”

不过，应对医疗需求的措施不能仅靠不断扩建医院和增加急症病床的数量。“这种方法的问题不但在于财政成本高昂，也难以找到合适的土地来建造更多的医院。同样重要的是，我们将缺乏医疗和护理人员来为新增的医院提供服务。因此，我们须转变提供医疗服务的方式。”

李显龙指出，新开幕的兀兰医疗园便体现了这层转变，包括将多元医疗服务集于一处、善用科技提高运作效率与病患护理及看护者体验，以及加强社区护理与保健。

李显龙也说，我国医疗体系的整体运作良好，但他告诫人们不要低估维持这一水平的难度。

“世界上有很多医疗服务几乎到了崩溃边缘的例子。医疗服务质量差、等候时间长，或医药费和保险费高昂，这些都让人民受苦，所导致的后果就是——人口健康情况恶化、生活品质下降、预期寿命缩短。”