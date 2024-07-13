600多人表演国庆庆典前奏活动 年轻一代展现活力

今年国庆庆典最复杂的表演项目要属前奏活动，由五所学校的学生、体操运动员、直排滑轮运动员等600多人组成的表演团队，需要缜密规划和多方协调，确保表演连贯一致，以呈现年轻一代活力四射的一面。

庆典表演首席舞蹈师蔡正维（40岁）星期六（7月13日）向媒体说明规划前奏活动，以及四幕表演的过程和挑战。

共有超过3000人将参与庆典演出，是自2019年以来人数最多的一次。表演开始前，其中600多名学生和体育运动员组成的团队将带来前奏活动，牵着以鱼尾狮为造型的国庆庆典吉祥物August和另五个吉祥物造型的气球，从圣安德烈路游行到政府大厦前大草场。

蔡正维曾于2017年和2022年担任庆典表演首席舞蹈师，但这是他首次以政府大厦前大草场为庆典表演地点规划舞蹈。他在受访时说：“往年的舞蹈着重于带出情怀，今年的构想是展现年轻一代的活力和生机。因此我设计的动作包括伸出手、跳动，以及向四周挥手，让表演更有活力。”

庆典表演首次增设四个移动式LED方块，观众不单从LED屏幕观看多媒体内容，也能看到表演歌手在约三米高的方块上演唱国庆曲目。蔡正维透露，原本的设想是让歌手在方块移动时演唱，但歌手就必须绑着安全绳，有碍美观和限制歌手的动作，便决定作罢，而这意味着必须计算好让歌手在定点上下梯子的时间。

代表新加坡参赛的体操运动员周婷予（左）和姐姐周予佳首次参加庆典演出。（关俊威摄）

前奏活动首先登场的是七名体操运动员，她们将呈献优美的韵律体操动作。其中两人是首次参与演出的姐妹周予佳（17岁）和周婷予（15岁），她们都是新加坡体育学校的体操运动员。

周婷予提到，体操的个人项目只需顾及器械和裁判，但在群体表演中大家就必须互相协调，确保彼此间的距离一致。“庆典表演的其中一个环节需要两个人握着彼此的双手，第三个人需要扶着她们的手臂翻转。到了这部分，我们的手可能会因为流了汗而比较湿滑，所以必须更集中精神支撑队友。”

周予佳和周婷予分别从八岁和七岁开始学体操，都曾代表新加坡参加国际比赛，包括去年在匈牙利举办的Gracias Cup。周予佳说：“代表国家参赛，全力以赴，就是表达对国家的爱。就算没有拿到好成绩，但有机会代表国家，仍让我感到骄傲。”

热爱直排滑轮的王恩旭是今年国庆庆典年纪最小的表演者之一。（关俊威摄）

当体操运动员在表演中伏在地上时，25名直排滑轮运动员会冲过她们的中间，带来视觉上的刺激和速度的反差。六岁的王恩旭是今年国庆庆典中，年纪最小的表演者之一。虽然是首次参与庆典表演，但这名光华学校一年级的学生不惧怕，反而很有自信。“我的父母一直鼓励我，告诉我尽全力，不要紧张。”

育英中学三年级学生伊尔汗（Ilhan Dayyan Bin Iskandar，15岁）的母亲曾于1994年担任庆典表演舞者，他今年首次参与庆典演出，也是舞者之一。

伊尔汗在学校是吉他社的副团长，校外参加马来武术（silat）活动。他受访时说：“我完全没有舞蹈底子，记舞步比较困难，但练习久了就容易许多，与朋友一起表演也让我增加自信。能在观众面前表演让我非常兴奋。”