巧手打造创意教具 三转行华文幼教夺冠

三名转型投入幼教行业的华文幼儿教师，用巧思和巧手制作了一套以东海岸为背景的创意教具，获得了今年“学前华文教师故事教具制作比赛”冠军。

获奖的杨晓红（47岁）、王玉伊（41岁）和陆攀（45岁）三名幼教，在人民行动党社区基金会位于裕廊西65街第627座组屋的Sparkletots教学。她们有的是因为喜欢小孩，有的是在育有子女后，深刻意识到教育的重要而转行做幼教。其中陆攀入行幼教已有10年，另两人则为两年。

她们将对教育的热忱注入工作和教具制作中。三人以绘本《我想去东海岸》为灵感，结合日常的生活场景，利用声音、投影等多重感官体验和趣味小机关，以及沙盘识字、种植绿豆等互动游戏，激发幼儿的学习兴趣。

杨晓红受访时说，这是她们第一次制作大型的教具，当中融合很多日常积累的元素和创意点子，例如可以手动操作的电梯，以及在沙滩区设置了幼儿喜欢的考古游戏等。

她说：“这个教具有很多的机关和巧思，能够提高幼儿的手眼协调能力和小肌肉的发展，让他们在玩的过程中能学到数学、科学、华文等不同科目的知识。”

故事教具制作比赛由推广华文学习委员会主办，今年共收到近1000名幼教制作的240份参赛作品。主办方从16份入围作品中，选出冠亚季军和七份优异奖得主。

在星期六（7月13日）举行的2024年学前华文教师研讨会上，教育部兼人力部政务部长颜晓芳和推广华文学习委员会领导学前教育小组的谢曜全，为得奖者颁发奖座和奖状。颜晓芳也是推广华文学习委员会主席。

颜晓芳：百年树人 始于幼教

今年的研讨会以“幼儿游戏与学习”为主题，邀请国内外学者分享教学策略与经验，会上也发布了《创意教具说故事》的第二辑，这本书收录2021至2023年故事教具制作比赛的优秀作品。

颜晓芳致辞时说：“百年树人，始于幼教。高素质的学前教育能为孩子的学习打下稳固的基础。因此，学前教师可以说是任重道远。”她希望幼教工作者在教学中，能更好地通过生动有趣的游戏，激发幼儿学习华文的兴趣。

于皎（左）和齐凤仙（右）制作的教具《时空旅行之新加坡》，展现了新加坡甘榜社区和组屋区的不同生活空间，以及传达环保理念的外太空区域，融入了许多本地多元种族多元文化的元素，获得比赛的季军。（特约陈福洲摄）

于皎（36岁）和齐凤仙（47岁）制作的教具《时空旅行之新加坡》，展现了新加坡过去、现在和未来，在甘榜社区、组屋区和外太空三个区域，利用多元的机关设计，幼儿可以在串沙爹、铺地砖等小游戏中，通过丰富的感官体验了解本地多元种族和多元文化。她们还结合教具实景做成了同名绘本，这个作品获得了本届比赛的季军。

目前在宏茂桥3道第209座组屋职总优儿学府教学的高级教师齐凤仙，已有24年的教学经验。她说，为了制作这个教具，她们不仅走访建国一代、立国一代，也参观本地多家博物馆和建屋发展局等机构，来增加知识储备。“我们希望能做出有本土特色的教具，让孩子们通过有趣的互动学到知识，也更了解本地的历史和文化。”