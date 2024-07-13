物理治疗业动员社区资源 助公众复健和改善体能

中风患者想要运动，但没有信心独自到健身房或游泳池，不久后可在专业人士的陪同下进行，重启健康之旅。这项计划由本地三大医疗集群、ActiveSG和新加坡理工大学联合推出，旨在社区培训更多人员协助改善人口健康。



新加坡物理治疗协会星期六（7月13日）举办第13届新加坡国际物理治疗会议，超过300名与会者围绕“推进物理治疗业：迈向健康SG”的主题探讨业内发展。今年也是协会成立60周年。



担任协会会长的新工大卫生与社会科学主任柯丽琴副教授说，ActiveSG计划着重预防护理和社区管理，而随着更多病患在社区或住家养病，有必要增加物理治疗资源，确保他们获得同样甚至更好的护理。

卫生部自2021年推出“全国康复服务一体化框架”（National One-Rehab Framework），整合病患复健流程和指标。出席会议的卫生部兼数码发展及新闻部高级政务部长普杰立医生说，这不仅为病患提供更多便利，也有助物理治疗业者评估疗程效益。

除了固定的短期复建疗程，本地也在探讨推出更多长期计划，培养公众养成运动的习惯，有助减少受伤。比如说，年长者跌倒可严重受伤，但若加强脚踝等身体部位的机能，就能大大减少跌倒的几率，即使跌倒也不会受重伤。



柯丽琴说：“国际研究显示，长期的运动计划确实对促进体能健康大有益处。我们正探讨如何以适合新加坡的方式实施类似计划。”



配合这个发展方向，三大医疗集群、ActiveSG和新工大合作的新计划，协助中风患者在日常运动中获得需要的支持，预计今年11月展开。除了物理治疗师，计划也将动员相关专业人士，如拥有运动科学文凭的专业人士，在接受针对性的培训后帮助病患重拾运动。

本地目前有超过2000名注册物理治疗师，而新工大物理治疗专业每年收生约170人。柯丽琴说，随着未来需求增加，除了扩大师资和学生人数，也可以纳入更多相关专业人士，协助满足病患的日常复健需求。

