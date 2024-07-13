黄总理：持续为联络组添新血 促进政府与华社联系

我国政府将持续为华社联络组引进新血，促进政府与华社之间的联系。

总理兼财政部长黄循财星期六（7月13日）出席新加坡黄氏总会的100周年庆祝晚宴，他在致辞时强调了政府同华社保持密切联系的决心。

他指出，我国政府非常重视宗乡会馆及社团为国家做出的贡献，因此多年前设立华社联络组，以促进政府与华社的联系。由文化、社区及青年部长兼律政部第二部长唐振辉，以及数名部长和国会议员领导的华社联络组，通过与社区互动，加强政府与华社之间的信任。

唐振辉于2020年11月接替时任交通部长王乙康，出任主管华社事务的内阁部长。唐振辉也出席了黄氏总会的百年庆祝晚宴。

黄总理说：“我接下来会继续引进新成员，也会更新华社联络组的组员，让年轻一代的领袖同华社建立密切的联系。 这稳固的互信关系，对于推动社区和新加坡的发展是非常重要的。”

他也呼吁本地宗乡会馆积极吸引年轻会员，以维持会馆的活力，从而在新时代中继续向前迈进。

会馆凝聚国家与社会 仍发挥积极作用

谈及宗乡会馆在现今社会中的意义时，黄总理认为，会馆仍有存在价值，尤其可在凝聚国家和社会方面发挥积极作用。

同殖民时期比较，如今新加坡的社会与环境已大不相同，会馆当年负起的社会责任也已由政府承担。不过，会馆在建立国家认同感方面，仍持续做出贡献。

“各会馆积极推广华族文化，保存华族的核心传统价值观。这些价值观对于现代新加坡还是具有意义的。此外，会馆对新加坡多元种族政策的支持，也有助于推进我们多元文化社会的种族和谐及社会凝聚力。”

黄总理认为，由于信息高度流通，人民更易接触到外来的理念和价值观，因此人与人之间的想法和价值观或有分歧。人民若无法对争议性课题达成共识，社会将日趋分化。这种情况没在新加坡发生，因为新加坡建立了强烈的身份认同感和共同价值观，人民互相信任，面对挑战时团结一致。

在传承文化的同时，会馆也可协助新移民融入新加坡社会。黄总理说，我国依然欢迎抱有相同价值观的新移民加入这个大家庭。他吁请会馆促进土生土长的新加坡人和新移民之间的接触，让新移民更容易融入我们的社会。

黄总理也感谢本地会馆一直以来向弱势群体伸出援手。他认为，来自民间团体的帮助有别于政府推出的援助措施，前者更能让受惠群体直接感受到社会的人情味。