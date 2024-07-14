回收厨余施肥推行珊瑚培育等 酒店绿化业务促进环保

使用绿色水泥建造酒店减少碳排放、设花园支持蝴蝶和蜜蜂种群生态、回收厨余用于施肥及推行珊瑚培植项目，本地酒店业者意识到可持续发展势在必行，将多种绿色元素融入业务、提倡环保。

万豪国际集团（Marriott International）在本地经营的酒店品牌包括新加坡圣淘沙湾的W酒店，以及坐落在乌节路的EDITION酒店。

W酒店标志性的环保举措，包括与ONE°15滨海俱乐部合作，将餐厅的牡蛎壳厨余，用于海岸保护和培育珊瑚等试点项目。

雀屏珊瑚属（Pavona）一般在印度太平洋的浅水区栖息。（ONE°15滨海俱乐部提供）

珊瑚培育项目于2018年9月发起，截至2024年2月已培育出148株珊瑚。公众可参团了解珊瑚对海洋生物多样性如何重要，以及修复珊瑚的过程与技术。

此外，W酒店也与圣淘沙发展局合作，将厨余送至食物垃圾处理机加工，赋予新生命，至今已将约3万公斤的厨余变成堆肥。

值得一提的是，W酒店的食物垃圾近年呈下降趋势；与2022年相比，去年送至食物垃圾处理机加工的厨余量减少34％。

圣淘沙高球俱乐部2021年7月起开始试用食物垃圾处理机，将厨余转化成堆肥，减少浪费。（取自圣淘沙官网）

W酒店总经理梅茨纳（Christian Metzner）接受《联合早报》采访时解释，厨余倒入食物垃圾处理机后，会加入微生物，让发酵过程在60摄氏度的环境下进行；同时，配有螺旋桨的旋转臂会搅拌厨余，确保微生物有足够氧气完成发酵，并去除多余水分。

经约24小时的加工后，每100公斤厨余垃圾会转化成20公斤的有机堆肥，可用于施肥。

梅茨纳说，酒店的厨余分类由人工亲力亲为，过程中难免会有人为失误。为把失误降至最低，酒店在厨余分类站张贴标志，提醒员工如何妥善分类。

“我们意识到监测食物垃圾的重要性，也在探讨借助科技提高监测食物垃圾的准确度。”

利用人工智能识别和测量厨余

至于2023年11月在本地开业的EDITION酒店，它利用人工智能技术，精准计算厨房生产的厨余数量，以及辨别不同的厨余种类。

新加坡EDITION酒店总经理罗姆丹（Ranim Ben Rhomdane）说，人工智能图像识别技术不仅可以测量厨余重量，也可根据技术配有的数据库，识别容器中的厨余类型。

“通过准确识别厨余的类型和数量，厨师可采取必要的措施来减少浪费。这有助优化库存管理，简化厨房运营，并减少过度生产，以提高整体的运营效率。”

EDITION酒店用经过滤的雨水灌溉花园里的植物。（叶振忠摄）

设计方面，EDITION酒店室内设有1702平方米的花园，共种植49种可吸引和支持蝴蝶、蜜蜂和鸟类生态的植物。酒店将收集的雨水过滤后，会储存在容量约有168立方米的雨水箱，这些雨水可用于灌溉花园里的植物。

此外，酒店的建造材料占比，有一成是绿色水泥，即一种采用负碳技术制造的环保水泥。相较传统水泥，生产绿色水泥所需的能源少了多达四成，排放的二氧化碳则少多达八成。

针对绿色水泥是否比传统水泥贵，以及酒店有否考虑提高绿色水泥的占比等问题，罗姆丹表示无法置评。