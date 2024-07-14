早人物：被控死罪装修老板陈泉兴 车引擎藏毒 害了他也救了他

26岁那年，“大肥泉”陈泉兴把海洛英藏在汽车引擎处贩运入境，被控死罪。然而，律师提出引擎盖疑点，控状的61克海洛英减至9.9克，让他逃过鬼门关。从小混混到大流氓，从贩毒死囚到监狱状元，从装修老板到囚犯辅导员，陈泉兴的人生剧本几经大转折。本期的《早人物》，他聊醉生梦死的曾经，也谈积极反毒、实现理想的现在与未来。

去年12月，访问戒毒中途之家—“突破宣道之家”总干事梁西门，顺道看看樟宜村的突破法国餐馆。

餐馆在装修，巧遇总承包商陈泉兴（61岁）。一行人一起用餐后，陈泉兴刚好要回西部厂房，就顺道载笔者一程。

健谈的陈泉兴背景精彩，那天互留联络号码，促成这次专访。