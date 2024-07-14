早人物：被控死罪装修老板陈泉兴 车引擎藏毒 害了他也救了他 订户 赠阅文章 订户专享 赠阅文章早报新添“赠阅文章”功能！凡早报VIP会员，每月可赠阅 5 篇订户专享文章。 了解更多 傅丽云更新 / 更新 / 2024年7月14日 3:06 PM发布 / 发布 / 2024年7月14日 5:02 AM 从死罪到重生，陈泉兴的生命故事，对嗜毒者和潜在嗜毒者都是一记警钟。（梁麒麟摄） 因毒品和入黑道，断送了陈泉兴20多年宝贵的青春，连命都差点丢了。他规劝人们，远离黑道，勿碰毒品。（梁麒麟摄）字体大小:小中大26岁那年，“大肥泉”陈泉兴把海洛英藏在汽车引擎处贩运入境，被控死罪。然而，律师提出引擎盖疑点，控状的61克海洛英减至9.9克，让他逃过鬼门关。从小混混到大流氓，从贩毒死囚到监狱状元，从装修老板到囚犯辅导员，陈泉兴的人生剧本几经大转折。本期的《早人物》，他聊醉生梦死的曾经，也谈积极反毒、实现理想的现在与未来。去年12月，访问戒毒中途之家—“突破宣道之家”总干事梁西门，顺道看看樟宜村的突破法国餐馆。餐馆在装修，巧遇总承包商陈泉兴（61岁）。一行人一起用餐后，陈泉兴刚好要回西部厂房，就顺道载笔者一程。健谈的陈泉兴背景精彩，那天互留联络号码，促成这次专访。请订阅或登录，以继续阅读全文！请LIKE我们的官方脸书网页以获取更多新信息赞 热词 早人物 毒品 死刑 律师 黄丝带新加坡 “青年自然管家”利用AI 提升野生动物监测效率 涉聘“幽灵员工” 过去三年127雇主被罚款