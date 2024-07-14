“朋友”来电借钱 查明身份以免上当

警方指出，2023年共有6859人遭遇了假朋友来电骗局，总损失金额为至少2310万元。

【采取行动•对抗骗局系列】

得知“前同事”杰森急需钱来偿还房屋装修的押金，23岁的大学生李志勇好心借出了700元。

怎料转账后不久，他就被对方拉黑了。他赶紧向两人共同的朋友核实，结果发现之前和他交谈并不是“杰森”其人，而是个骗子。

他一直以为自己在帮朋友，没料到这竟是个骗局，失落地说道：“我很慌张，想到拿不回这笔钱，就很难过。”

对于正在本地大学电子工程系就读的李志勇来说，700元不是一笔小数目。他的每月开销靠的是父母给的600元零用钱，以及做兼职赚来的大约600元工资。

李志勇是去年6859名遭遇假朋友来电骗局的受害者之一。根据新加坡警察部队数据，当局在2023年接获的报案比2022年的2106起增加了225.7%。总损失金额也从2022年的880多万元增加162.5%，在2023年达到至少2310万元。

你知道我是谁吗？



2023年3月的一天，李志勇接到一个陌生号码的来电。

他忆述，当时自己一点也没怀疑拨电者可能是个骗子，“对方并不是一开始就向我要钱。当时接近半夜，我原本已经睡着了。”

骗子说着带有外国口音的华语，声称自己的手机丢了，需要换个新的电话号码，并问他：“你知道我是谁吗？”

在昏昏欲睡的状态下，李志勇误以为对方是自己在2022年做兼职仓库助理时认识的人。骗子立即打蛇随棍上，自称是“杰森”，并要他存下新的电话号码。

第二天早上，“杰森”再次打电话给他，要求他协助更改跟自己储蓄银行账户绑定的PayNow号码。

李志勇耐心地指导“杰森”完成这些步骤。但随后，“杰森”声称他的网上银行账户被锁住了，因为他在回答认证身份的安全问题时输入了错误的答案。

就在那时，“杰森”开口向他借钱，“他说他急需支付房屋装修的押金，并承诺当天下午4点半会把钱还给我”。

于是，李志勇通过PayNow向“杰森”转了比他一个月兼职工资还要多的700元。

到了下午4时45分，他发现对方并没有如期把钱转回账户里，便尝试打电话给对方。岂料，电话打不通，他也在WhatsApp上被对方屏蔽了。

他联系了其他前同事后才知道，真正的杰森并没有换电话号码。他于是向警方报案。

识破诈骗伎俩



在假朋友来电骗案中，受害者会接到来自身份不明者的电话或WhatsApp电话。骗子会假装是受害者的朋友，并要求受害者保存他们的“新号码”。

不久后，骗子会再次联系他们，声称自己无法进行银行交易或遇到财务困难，向他们借钱。在某些情况下，骗子可能会要求受害者安装第三方手机应用或点击链接，帮他向餐厅定位。

新加坡警察部队行动局反诈骗公众教育局助理局长罗茜·安·麦金泰尔（Rosie Ann Mcintyre）警监表示，假朋友来电骗案中的骗子往往会先假装是受害者认识的人，建立信任后，再要求帮助或借钱。

她说，骗子会试图“利用我们想要帮朋友的心理”。

时至今日，李志勇已黯然接受了他不太可能拿回钱的事实。他说：“（回想起来），我应该在借钱给‘杰森’之前，（可以通过任何方式）先查证他的身份，，比如要求见面。”

【本系列由新加坡警察部队呈献】