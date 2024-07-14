涉聘“幽灵员工” 过去三年127雇主被罚款

为了有足够外籍雇员配额，一些公司以身试法，让本地人充当幽灵员工来骗取配额的事件时有所闻。在2021年至2023年间，人力部调查约300起涉及幽灵员工的案件，有127名雇主被罚款及禁止雇用外籍雇员。

人力部发言人答复《联合早报》询问时披露，过去三年共有127名雇主因涉及幽灵员工事件，及在调查过程中被发现有其他违法行为，而受到处罚。这些雇主被处以1250元至15万元的行政罚款。

罚款数额视案情严重程度而定，除了罚款，这些雇主也被禁止雇用外籍雇员。

所谓幽灵员工，是指雇主以名义上受雇于公司的新加坡公民和永久居民为“人头”，为这些人缴交公积金，以此获得雇用外籍雇员的名额。但实际上，这些人没有在相关公司全职工作和领全薪，并非公司的真正职员。

一名拥有超过10年经验的人力中介告诉《联合早报》记者，建筑业等本地人较不愿意从事的行业亟需客工，因此会有一部分雇主特别是中小企业以身试法。他们一般通过相熟的亲友，要求对方借出身份，好让公司能取得额外配额，雇用外籍雇员。

人力部：定期到不同公司稽查

人力部发言人强调，他们会调查所有涉及幽灵员工的举报。人力部还会定期到不同公司稽查，以确认名单上的职员，是否真的在公司上班。

“我们会持续观察这些措施是否有效，并在必要时检讨。”

人力部今年1月曾在脸书贴文提醒雇主，为非公司员工缴付公积金属违法行为。违法者可处以2万元的罚款，或监禁最高两年，或两者兼施。

人力部和新加坡建设局也曾联合发通告提醒雇主，遵守雇佣外来人力法令。

2023年10月，人力部稽查五家建筑公司及他们的本地雇员后发现，有些公司通过幽灵员工来聘请更多外籍雇员。若根据原有的本地员工数目，涉案公司无法聘请到他们想要的外籍雇员人数。

为鼓励企业转型以提高生产力和减少对工作准证雇员的依赖，人力部从2024年起调整建筑和加工业的外籍劳工政策，包括将客工比率顶限从现有的1比7调低至1比5。换言之，两个行业业者每聘用一名本地员工所能引进的客工，从七人减少为五人。

人力部向来鼓励雇主减少对外籍雇员的依赖，呼吁企业积极转型，如借助科技和推动自动化，提高生产力和员工技能。

公众若发现有可疑的雇佣行为，可致电人力部64385122或电邮mom_fmmd@mom.gov.sg通报，所提供的资料将保密。