华助会唯一非华族职员 多元视角助力少儿教育

蒲佳（Pooja Trivedi，42岁）原本在海格女校教书，卸下教职后，却没有离开与教育相关的工作。她目前在华社自助理事会主管学生教育的事宜，一心为低收入家庭的孩子设计课程，鼓励他们更好地学习，希望华助会从旁的支持，能够让孩子受益，促成他们在社会中向上流动。

蒲佳说，申请工作时，因为华助会的主要服务对象是华族，她做好不被录取的心理准备。不过，她还是递交了申请。结果面试的时候，曾担任爱同学校校长的华助会执行理事长陈业健，跟她分享改变孩童学习经验的愿景，让她振奋不已。因为她也深深相信，应该寓教于乐，让孩子们成为有自主动力的学习者。

目前，蒲佳在华助会的工作涵盖三个方面：课程与补习教师、同学生和家长的联系，还有设计以学生兴趣为本及假期计划。

她说：“这个经验让人惊叹。我们在华助会的每个人，都为支持孩童和青少年的共同目标而努力。我们致力于不断优化华助会的计划与活动，带给这些弱势家庭最好的资源和方法。”

作为华助会唯一的非华族职员，蒲佳在这里工作不仅不会觉得格格不入，反而从自己的经验中，感受到新加坡如何集体实践多元文化、多元种族的社会。

蒲佳说，自助团体以族群来划分，因为这些机构确实更加理解自己族群的需要、文化习惯，以及不同族群可能会存在的复杂性。而这样，可以让这些受益家庭感到更加舒服自在。

她说：“当然，在教育的环节里，我国四个族群的自助团体也能通力合作，发挥最大的功用。团结就是力量，如果自助团体能够在教育领域共襄盛举，我们就能攀登更高峰，加强现有能力。其中的例子包括我们在2023年初次主办补习教师联合学习营，让他们共享各自的专长，把他们组织成一个可以统一共享的队伍。”