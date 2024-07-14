公共巴士和巴士转换站的广告业务管理权，日后将集中交由单一的广告运营商负责，不再直接归属公共交通经营者。受访交通学者相信，此举将为陆交局带来更大的广告收益，有助增加非车资方面的收入，以弥补车资收入的不足，进而减少政府的补贴。

陆路交通管理局决定收回公共巴士、巴士终站及转换站的广告业务管理权，该局日前通过政府电子商务网站GeBIZ，为这些资产的广告空间管理进行招标。

目前，巴士和巴士转换站的广告业务是由个别的公交经营者管理。标得巴士配套合约的业者，可利用巴士和转换站的空间赚取广告收入，而且无须让陆交局抽佣。

陆交局答复《联合早报》询问时说，此次招标将把这些资产的广告业务管理，整合到一个单一的广告运营商手中。

发言人说，预料这将能增加广告收入，因为广告运营商可有更广泛的覆盖范围，也能取得规模经济效益。更多详情会在明年第一季颁发合约时公布。

为增加非车资收入，陆交局在2019年首次把地铁汤申—东海岸线的广告与零售业务外包出去，而不是直接交由地铁经营者负责。兴建中的裕廊区域线和跨岛线的非车资业务，也将借鉴汤东线的经验。

去年11月，陆交局也宣布把巴士站、德士站以及行人天桥等道路设施的广告空间，首次并在一个合约招标，并由SMRT旗下的Stellar Experience以约2亿7000万元的特许经营费标得10年合约。

对于陆交局将收回巴士和转换站的广告业务管理权，新捷运和SMRT受询时都不愿置评。

学者：广告业务集中可扩大市场覆盖面

新加坡国立大学土木与环境工程系副主任（研究）王锦彬副教授认为，与其把广告业务分散给不同的巴士公司经营，集中起来可以扩大广告的市场覆盖面，为陆交局带来更高的广告收入。

至于此举会否影响未来的巴士配套服务费，王锦彬认为言之过早。

新加坡社科大学商学院副教授黎华德（Walter Theseira）博士指出，对于从广告中获取可观收入的公交经营者而言，如果没有了广告管理权和广告收入，就必须对他们现有的合约安排做出调整，因为广告收入是一个重要组成部分，应该已计入当初的投标价。

他也认为，未来新推出市场竞标的巴士配套，出价预计更高，因为公交经营者会牢记已经不能用原本预期会有的广告收入来交叉补贴他们的投标价。

黎华德也指出，更高的广告效益并不会直接影响车资，因为车资调整取决于车资方程式。不过，这确实会影响陆交局的合约成本和非车资收入，若广告效益更高，当局需要为公交提供的总体补贴就会减少。

由于车资收入不足以抵消陆交局支付给巴士公司的服务费，政府每年须为巴士服务提供约10亿元的补贴。