紫色交响乐团庆10周年 朝向专业国家级乐团目标迈进

54岁的笛子演奏员黄国玮，服兵役时发现自己患有强直性脊柱炎，多年来行动不便，须以轮椅代步。尽管恶疾给生活带来了许多挑战，从中学一年级开始学习中国笛的黄国玮，不让身体状况阻碍自己追逐音乐的梦想。

强直性脊柱炎（ankylosing spondylitis）是一种不可治愈的罕见疾病，会随着患者年龄增长恶化，逐渐影响患者的行动力，周身也会疼痛。由于练习吹笛子需要长时间手握笛子，这常常导致他手指僵硬疼痛，为练习带来更多困难。

但黄国玮仍坚持了下来。八年前，他在机缘巧合下加入“紫色交响乐团”（The Purple Symphony），并多次参与演出，还曾担纲独奏。

他说：“每一首歌曲的感觉都不同，我希望通过旋律表达对音乐的热忱和追梦的决心。去年，我有机会到柔佛演出，圆了我出国演奏的梦。”

“宏·梦”音乐会 逾百名特需与非特需者共演

紫色交响乐团是本地最大的包容乐团。乐团于星期六和星期天（7月13日和14日），在新加坡大会堂呈献两场“宏·梦”音乐会。这场音乐会不仅庆祝乐团成立10周年，更是向着成为继新加坡交响乐团和新加坡华乐团之后，我国第三个专业国家级乐团这一宏大梦想，迈出的重要一步。

首场演出专为特邀嘉宾和长期合作伙伴举行，而星期天的演出则对公众开放，门票售罄。两场演出由超过100名特需与非特需演奏员共同演出，共有1000名观众出席这两天的音乐会。

星期六出席音乐会的尚达曼总统说：“紫色交响乐团提倡对每个人和能力的尊重与信任，这种力量能激发出更惊人的潜力。确实，这是我们社会中最强大的推动力。”

出席同场音乐会的嘉宾还包括副总理王瑞杰，以及几名内阁部长。他们陶醉在《欢乐颂》《小白船》和《只要你相信》（When You Believe）等经典和现代曲目中。音乐会还设置互动环节，观众时而挥动荧光棒，时而播放手机铃声呼应曲目，还有合唱环节，加强观众的参与感。

为庆祝成立10周年，本地最大包容乐团“紫色交响乐团”，星期六和星期天在新加坡大会堂呈献两场“宏·梦”音乐会。尚达曼总统（台上前排左七）与夫人珍一藤木（左八）、副总理王瑞杰（左六）与夫人章慧霓（左五）、中区市长潘丽萍（右六）和数码发展及新闻部长杨莉明（右五）都出席星期六的音乐会。（谢智扬摄）

当年推动成立紫色交响乐团的中区市长潘丽萍说，创立乐团的初衷是提倡包容，为特需与非特需人士提供展示音乐才华的平台。“10年过去了，我们很高兴看到它取得了今天的成就。”

身为乐团顾问，潘丽萍对乐团的未来充满期许：“紫色交响乐团要成为新加坡第三个国家级乐团的理想，已经播下了种子，但要实现这个梦想，还需要更多的支持。我期待这个特别的乐团在未来的10年里，能有更多的发展。”

乐团艺术总监兼指挥郭勇德说，过去10年来，紫色交响乐团的成员“通过纯粹的激情、毅力和使命感，一步一步地磨练自己的技能，实现了个人的成长”。

郭勇德也是新加坡华乐团首席指挥。他说：“他们教会了我要更有耐心、更开明。我真的为他们每个人感到骄傲。”