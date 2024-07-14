淡滨尼受访居民：前议员婚外情对大选选情影响不大

原先在淡滨尼集选区负责淡滨尼东事务的前议员钟丽慧，去年因婚外情丑闻退党。这件事似乎没有在选区内继续发酵，受访居民普遍认为，事情不会对来届大选选情造成太大影响。

居民李仁富（26岁，电脑程序员）认为，钟丽慧辞职后事件就此告一段落，不必继续追究，就像过去其他因婚外情而辞职的议员一样。

受访居民一般认为，婚外情是私事，与议员的工作能力无关；她只是后座议员，影响不大；人们会淡忘这件事。

淡滨尼东如今由淡滨尼集选区领军部长、社会及家庭发展部长兼卫生部第二部长马善高接手。他在最近几场基层活动上也向居民介绍基层组织第二顾问陈以君，表示两人会一起照顾这个分区。

马善高：会信守承诺 改善淡滨尼居民生活

马善高回复《联合早报》询问时，没有正面回应事件对淡滨尼东的影响。他说：“无论是不是选举季，不管团队是否完整，我们都会信守承诺，改善淡滨尼居民的生活。”

另一名议员、永续发展与环境部兼交通部高级政务次长马炎庆说，2022年他健康出问题，治疗期间必须减少工作，当时整个团队一起为淡滨尼北居民服务，一点也没有怠慢。他们也以同样的团队合作，来服务淡滨尼东居民。

马炎庆也很高兴看到许多居民自发地帮忙，在捐米、派发粮食和剪发修甲活动上，付出时间、个人专长和劳力。

在淡滨尼东14年的基层领袖卓淑萍（50岁，会计合伙人），不认为原议员离开会对基层工作有太大的影响。“其他议员会过来帮忙，把事情安排好。我们蛮熟悉其他议员，所以多数基层领袖都觉得没什么问题。”