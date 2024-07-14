淡滨尼多座新组屋落成 年轻选民增加选举添变数

淡滨尼集选区是我国历史最悠久的集选区，也是人民行动党的票仓之一。但近年来，区内许多新组屋拔地而起，上一届大选后新增约9000个单位，年轻选民入住将如何影响选票，是个未知数。

据《联合早报》统计，在2020年大选后竣工的预购组屋项目有10个，超过半数单位在淡滨尼北。

一年多前从义顺搬入淡滨尼北新组屋的黄姓居民（32岁，工程师）认为，有反对党的竞争，议员才会多照顾选民和提升区内设施。不过，这不表示他一定会投票给反对党，还须看候选人的素质和提出哪些发展计划。

虽然觉得目前的议员做得不错，但首投族伊沙克（24岁，国民服役人员）仍倾向于支持反对党。

他说：“行动党管理淡滨尼那么久了，我很好奇其他政党能带来怎样的改变。就算管理得不好，也就四五年的事，再过一届，我还是能改投行动党。”

针对年轻选民，曾在白沙和榜鹅等新镇竞选的行动党前议员张有福受访时说，他们可能没经历过像父母那样的困难和挑战，所以期望会和上一辈不同。要争取他们的选票，就必须了解他们的期许，不能只靠过去行之有效的做法。

淡滨尼市镇已成东部重要据点

于1979年开始兴建的淡滨尼市镇，如今已成为我国东部重要的据点。以交通设施为例，区内现有多达四个地铁站和三个巴士转换站，到了2026年脚踏车道总长将达30公里。

领军淡滨尼集选区的社会及家庭发展部长兼卫生部第二部长马善高说：“无论是年轻或年长居民，都反映交通对他们的生活非常重要。我们因此不遗余力地与陆路交通管理局合作、收集反馈，确保淡滨尼区内和对外的交通四通八达。”

他说，基层顾问和领袖广泛地与居民接触，让团队能够了解和回应各群体的诉求和期许，并推出相应的计划。

对一些见证家园发展的老居民而言，他们更希望能够维持稳定的生活。

看着住了35年的淡滨尼，纳希尔（68岁，退休）自豪地说：“我家附近什么都有，你周末到淡滨尼地铁站去看看，那里的人潮简直就像在乌节路。议员管理得很好，我不希望换政党。”

淡滨尼集选区或会重新划分

作为一个五人集选区，淡滨尼是目前全国选民人数第三多的集选区，仅次于宏茂桥和白沙—榜鹅集选区。截至今年6月1日，淡滨尼集选区有16万4339名选民，比2020年划分选区时，增加11.6％。

就这一区是否会重新划分，政治观察员陈添金博士认为有可能，并提出两个可能性：一、从五人集选区分出一个单选区；二、把一部分并入周围其他集选区。

毗邻淡滨尼集选区的三个集选区目前是东海岸、阿裕尼，以及白沙—榜鹅。

由于阿裕尼属于反对党区，一般来说较不会有变动，陈添金因此预测，把淡滨尼的一部分并入东海岸是最有可能的。他说，东海岸上一届大选竞争激烈，重新划分或可“改变一下现状”。