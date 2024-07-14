30亿元洗钱案通缉犯苏炳海 本地奢华生活曝光

30亿元洗钱案的关联人物苏炳海在逃，他在本地的员工爆料，指苏炳海在同伙落网前收到风声，同天带着名表和现金急忙逃离出境。

我国警方2023年8月15日在全岛各处展开大拘捕行动，逮捕了10名涉嫌洗黑钱的嫌犯，涉案金额高达30亿元。

这九男一女均已被定罪，刑满出狱即被驱逐出境。

另一名商人苏炳海被列为本案的关联人物，但事发后已离新在逃。

一名此前在本地替苏炳海打工的知情者告诉《海峡星期天刊》，就在10名嫌犯落网的数小时前，苏炳海收到风声称苏剑锋及一批人将被捕，他于是乘车到苏剑锋在武吉知马的洋房外查看动静。

苏炳海当下察觉事态不妙，让司机赶快驱车把自己送回惹兰阿素罕（Jalan Asuhan）的洋房，途中还接连打了电话给印尼、马来西亚和迪拜的熟人。

到家后，他告诉妻子要紧急离新，自己匆忙把二三十支百达翡丽（Patek Philippe）名表以及大笔现金塞入行李包，赶在大拘捕行动之前先逃离境。

苏炳海的妻子隔天也离开了新加坡，他们的三名孩子以及苏的父母在接下来的两个月内也抛下本地生活离开。

去年8月的拘捕行动后数周，警方从苏炳海的住处搜出超过10个保险箱，也从那里拖走了多辆豪车等物品。

当局继续对苏炳海以及另外16名与此案有关联的人展开调查。

完整报道，请翻阅2024年7月14日的《新明日报》。