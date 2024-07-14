过马路被车撞 妇女脑出血腿骨折

六旬妇女清晨出门时遭汽车撞后逃受伤入院，导致她脑出血、右腿骨折以及多处撕裂伤，家属网上发文寻目击者。

这起车祸发生在星期五（7月12日）清晨5时许，地点是马西岭路往马西岭通道方向的路段。

伤者的女儿张女士告诉《新明日报》，64岁的母亲星期五清晨约5时38分出门，过后在越过马路时被一辆汽车撞倒。

“车祸发生后，她失去了意识，也不记得车祸的事发经过，只知道自己是在医院急诊室醒来。”

张女士说，母亲的头部受伤、脑出血、右腿骨折以及多处撕裂伤。目前，母亲已经完成了一次头部手术，并在头部缝了针，接下来几天将陆续进行其他的手术。

张女士提供的照片显示，母亲的右腿包扎起来，并且需要剃掉额头部分头发以为伤口缝针。

张女士过后在社交媒体发贴文呼吁目击者挺身而出，协助警方调查和还原真相。

涉疏忽驾驶 33岁男子隔天被捕

警方受询时向《新明日报》证实接获通报，指车祸是一起涉及汽车和行人的撞后逃事件。

发言人指一名64岁女行人在意识清醒下送院，另一名33岁男子则在隔天（13日）因涉疏忽驾驶被捕。他也因肇事逃逸和未对伤者提供援助而被调查。警方的调查仍在进行中。

完整报道，请翻阅2024年7月14日的《新明日报》。