本地去年3万3541婴儿出生 1960年来新低

去年本地新生儿总数进一步减少5.8%，跌至1960年以来的新低点，死亡人数则在连续15年持续攀升后，首次小幅减少。

移民与关卡局属下的生死注册局在网上公布2023年度生死注册报告，去年共有3万3541人出生，2万6888人逝世；人口自然增长6653人，同比减少2061人。

去年的新生儿总数较前年减少5.8%，以本地居民计算的出生率（crude birth rate），即每1000人中的新生婴儿人数从前年的7.9进一步降至7.4。

新加坡统计局网站数据显示，这是我国自1960年有记录以来，最低的生育人数，出生率同样为1960年来最低。

334名新生儿未注册父亲姓名

去年少女生育的情况小幅增加，有228名为19岁及以下的少女，较前年增加4.6%。共有334名新生儿并未注册父亲姓名，其中约24%的母亲是19岁或以下的少女。

总体而言，本地妇女延迟生育的情况持续凸显，去年初次生育的妇女年龄中位数为31.6岁，比前年增加0.2岁。华族女性是晚生育情况较明显的族群，首胎生产年龄中位数为32.4岁；马来族和印族妇女的中位数为28.4岁和30.3岁，其他族群母亲的首胎中位数则为31.9岁。

双重种族新生儿增加 显示种族融合加深

2023年的报告新增了双重种族（double-barrelled race）注册的数据，即孩子的父母是不同种族，他们把双方的种族身份都反映在孩子身份证件上。去年本地共有8190名混血新生儿，其中2326名注册为双重种族。过去20年来，有越来越多异族通婚父母把孩子注册为双重种族，从2014年的12.9%，增至2023年的28.4%。

新加坡国立大学社会学系副教授陈恩赐受访时分析，这项新增的数据显示本地种族融合进一步加深，更多人接受跨种族和跨国籍婚姻，这可能有助提升我国结婚率。

陈恩赐指出，这也显示人们还是重视自身所属种族。“父母希望他们的孩子不论在文化上，或是在种族融合政策中，都能两边受益。”

在死亡人数方面，去年的死亡人数比前年的2万6891减少三人，打破2009年以来的增加趋势。2021年和2022年冠病疫情期间，本地死亡人数增幅都超过2000人，明显高于过去几年。

最主要的死亡原因是心脏病和高血压疾病，以及肺部及呼吸系统疾病，死于这两种病的人数占总死亡人数的一半左右。其他常见死因包括恶性肿瘤及脑血管疾病。