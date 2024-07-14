印度族社区嘉年华 在玩乐中推广健康生活

为鼓励各区印度族居民培养健康生活方式，印族社区嘉年华设立健康推广展摊，还提供低油盐便当，让参与者在吃喝玩乐的同时提升健康意识。

第21届印度族（Narpani）社区嘉年华星期天（7月14日）在圣淘沙巴拉湾海滩举行，吸引4000人参与。

卫生部长王乙康出席活动，与印族社群代表交流，也在致辞中鼓励各族居民养成健康生活习惯。

王乙康说：“调查显示，每个族群都面临不同的健康问题，如华族运动量最少，马来族的肥胖率最高，印度族患糖尿病的比率最高。”

他强调，各族群应该利用现有健康计划来应对健康问题，如乐龄SG计划。

现场就设有推广健康SG计划的展摊，鼓励更多印族居民加入计划。参与者可凭门票领取低油低盐的印度素食便当。

本次活动主办方，人民协会印度族活动执行委员会协调理事会（Narpani Pearavai）的副主席实加（G. Segar）受访时说，嘉年华的门票主要由基层组织售卖，以一人10元的优惠价格，鼓励低收入印度族家庭参加，提高他们的健康意识。

实加说：“除了推广健康，我们也希望通过展示印度艺术和文化，增强社区凝聚力。”

现场也举行了“极速前进”（Amazing Race）团体竞赛，鼓励参与者与亲友组队参加。各队须在最短时间内，利用线索破解题目，抵达巴拉湾和西乐索海滩的七个地点，并拍照打卡。

夺得第一名的参赛团体是40岁的普雷姆（Prem Kumar Arasu）与亲友。他说：“虽然在烈日下参赛非常累，但我们平时都常运动，所以才能在短时间内完成挑战。”