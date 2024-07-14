30亿洗钱案关联者苏炳海 携名表现金匆匆离境

获悉友人涉嫌洗钱被逮捕，在本地生活的商人苏炳海赶紧回家收拾钱财细软，数小时内快速离境，妻儿和父母也在两个月内陆续到海外避风头。

我国去年8月15日侦破本地最大规模洗钱案，涉案的九男一女落网后，已先后被定罪。法院共充公他们约9亿4400万元的非法资产。

另有17人被警方调查，苏炳海就是其中一人。他现为柬埔寨籍，也拥有南太平洋岛国瓦努阿图（Vanuatu）及圣基茨与尼维斯（Saint Kitts and Nevis）护照。他曾是本地六家注册公司的董事或股东。

一名自去年初替苏炳海打工的知情者戴夫（化名）向《海峡时报星期刊》曝光苏炳海的奢华生活和潜逃过程，他目前正在协助警方调查。

洗钱案嫌犯落网数小时前 苏炳海已收到风声

戴夫说，洗钱案嫌犯落网的数小时前，苏炳海已收到风声，于是让司机载他到友人苏剑锋在武吉知马3道的优质洋房附近，一探究竟。他随后回返在惹兰阿素罕（Jalan Asuhan）租住的优质洋房。短短10分钟的车程，他打了数通电话给在印度尼西亚、马来西亚和迪拜的熟人。

返家后，他告知妻子全家必须立刻离新，匆忙把二三十支百达翡丽（Patek Philippe）名表和大笔现金塞入行李后，就连同一名雇员，在警方大举逮捕洗钱案嫌犯的数小时后离境。

苏炳海的妻子隔天离新，介于11岁至15岁的三名孩子，以及苏炳海的父母也在接下来的两个月陆续离开。商业事务局在大逮捕行动数周后到苏炳海住处，起获10多个保险箱和多辆名车等物品。

苏炳海生活奢华 用餐时喜欢搭配万元名酒

戴夫口中的“苏总”或“老板”生活相当奢华，拥有超过9万元昂贵的俱乐部会籍和“黑卡”，经常携家到高档中餐馆包间用餐，身上带着一叠百元现钞，有时直接用现金付费。

苏炳海名下有至少九辆豪车，包括两辆法拉利和两辆劳斯莱斯，二手市场价值超过1000万元。

他家中雇有厨师，用餐时喜欢搭配名贵的葡萄酒或威士忌。其中一瓶35年的麦卡伦（Macallan）威士忌价值高达1万5000元，瓶身还刻有“苏”字。

戴夫说：“他起初用现金付我工资，后来用银行汇款。他是个好老板，但要求很高，有时候马上得实现某个要求。”

苏炳海租住的四层楼优质洋房尽是昂贵的油画和水晶摆设品等，餐具选用名牌爱马仕，一支餐叉或餐勺要价185元，沙拉碗则价值2000元。嵌入式的衣柜全是路易威登等名牌衣物。

度假时，苏炳海和家人一般坐头等或商务舱，有时也包下私人飞机出行。苏炳海和苏剑锋一家曾一同出游。

戴夫说，苏炳海在家中宴客后，会邀请宾客到卡拉OK房唱歌，或到按摩或桑拿房私下谈话。他还会到另一名洗钱案被告王德海租下的史蒂芬路洋房，举办男士派对。

苏炳海和妻子离开新加坡后曾联系员工，但绝口不提下落，试图说自己与案件无关。

戴夫说：“老板一家生活如此奢华，但我受雇后却从未见他有工作过一天。”