华文教研中心调查：高质量语言活动 有助加强孩子华语能力

要加强孩子的华语表达能力、丰富他们的词汇，除了在家中多跟孩子用华语交流，还要多用华语给孩子讲故事，进行高质量的语言活动。

新加坡华文教研中心在2022年至2023年间开展了一项有关华族儿童家庭用语的调查，旨在了解五岁至八岁华族儿童的家庭语言环境现状，儿童在家庭日常对话中使用华语的情况，以及这些情况对华语水平的影响等。

这项研究的主要研究员、华文教研中心讲师李丽博士接受《联合早报》采访时指出，儿童的华语口语发展水平与家庭华语活动的质量高低密切相关。研究发现，儿童在家是否更多用华语，与他们的华语口语水平没有明显关联，但儿童自主阅读华文故事书，以及家长用华语给孩子讲故事等高质量语言活动的频率高，对儿童的华语口语水平有显著帮助。

“以前我们认为，家长在家中只要多讲华语就可以了，但在家中开展更深层次的对话、用华语给孩子讲故事，才能使孩子在华文口语表达中有更丰富的词汇量，使用更复杂的语法结构。家长需要关注的不是说多少，而是说的内容是什么。”

新加坡华文教研中心开展了一项有关本地华族儿童家庭用语的调查，图为主要研究员李丽博士（左）和研究组长林进展博士。（特约陈福洲摄）

李丽建议，如果家长自身的华语水平有限，可以持续培养孩子的自主阅读习惯，例如多带孩子去公共图书馆借阅图书，多与孩子一起阅读故事书等，从而帮助孩子提高词汇量和语感。

调查分两部分，第一部分以双语问卷的形式收集920份家长填写的反馈，第二部分则为录音，对24组家庭提交的约30小时日常对话录音进行语料分析。

双语儿童的语言活动类型偏好 会影响华语口语水平

调查研究的另一发现是，本地双语儿童的语言活动类型偏好，会影响他们的华语口语水平。

例如，经常看英语视频、电视节目的儿童，也会经常看华语视频、电视节目；同样，经常花时间看英文书的儿童，也会花时间看华文书。

研究还发现，无论阅读哪种语文的书籍，良好的阅读习惯都和华文水平较高有正向的关联，经常花时间看书的儿童华文水平较高，能够使用更加丰富的词汇及较复杂的语法结构。

不过整体而言，这些双语儿童参与英语活动的机会和时间，多于参与华语活动的机会和时间，在日常生活中也更多地使用英语。

应在家中创造华语环境

研究的其他数据显示，七至八成的儿童和年龄相仿的人沟通时会选择说英语。其中，46.3%的儿童和兄弟姐妹交流时只说英语，26.9%使用英语交谈多过华语，英语和华语一半一半的约占10.5%，只说华语的仅有3.6%。同样的，和同学交流时，48.4%的儿童只说英语，35.0%用英语多于华语。

而在与父母、祖父母交流时，儿童使用华语的机会才相对增加。在家中与父亲、母亲只说英语的儿童分别占28.0%和21.8%。并且，较多使用华语或只用华语和同学交流的儿童，分别仅有4.0%和0.8%，而在家中和父母交流时，这比率增加到约一两成。

李丽补充说：“以细化来看，较之学前儿童，小学一二年级的学生会更多地使用英语与兄弟姐妹、同学交流，也会参与更多的英语活动。这说明家庭环境中，父母为孩子提供一个说华语的语言环境有非常重要的意义。”

李丽建议，家长应为孩子提供更多的华语资源、多参与华语活动，日常中接触应用华语的机会越多，儿童在生活中才能更自如地使用华语交流。教育工作者，如低年级的教师，也可增加华语使用场景，多鼓励学生之间使用母语交流，并且为学生介绍更多华文读物和资源。

华文教研中心副院长张龙晋说，受这项研究发现启发，华文教研中心将继续联合相关业者开发更多适合小学生的华语读物和音视频资源，照顾学龄儿童对不同类型华语资源的需求​。