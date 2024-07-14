动物福利政策已更完善 但执法仍任重道远

过去10多年间，我国在动物福利政策与立法方面取得很大进步，但仍有很多问题亟待讨论和解决，例如如何提升相关执法效率，是否要加强对虐待动物者的处罚，以及进一步完善动物福利准则等。

义顺集选区议员黄国光星期天（7月14日）在第六届义顺动物福利政策论坛上，细数了论坛开办13年以来，我国在动物福利方面取得的进步，并强调很多改变都是当局在听取民众意见后推行的。

我国近年来在动物福利方面的改变包括2015年修正动物与飞禽法令，将照顾宠物列为法律义务；推出流浪猫狗绝育计划；逐步完善宠物领养要求，以及推出今年9月将生效的猫只管理框架、允许组屋居民养猫等。

动物福利组织成员、义工，以及公众也在论坛上提出了诸多应解决的问题，如除了扑杀外，是否有更好的控制野鸽数量的方式；如何减少不负责任饲养宠物的行为，特别是针对乌龟或仓鼠等小型哺乳动物，以及是否考虑给予新加坡防止虐待动物协会（SPCA）等动物福利机构一定的执法权，好让他们能协助当局处理虐待动物事件等。

当局考虑设立辅警部队处理虐待动物事件

也是义顺集选区议员的内政兼律政部长尚穆根也出席论坛。他在回应SPCA执行理事长桑卡尔（Aarthi Sankar）提出动物福利机构已准备好分担部分执法责任的言论时说，执法权力伴随着责任，必须谨慎对待。

尚穆根说，大多数公众对动物福利都持中立态度，对这些人来说，非营利机构成员拥有上门调查的权力可能会造成困扰。他也说，当局有考虑设立专门的辅警部队处理虐待动物等事件，但也说短期内恐怕难以实现。

针对有公众反映当局执法不够及时，可能让涉嫌虐待动物者有时间销毁证据等，尚穆根说，虽然很多政策和法律都已经完善，但如何有效执行这些政策仍是难以逾越的“最后一英里”。

黄国光也说，他将在8月的国会上问政府是否考虑赋予动物福利机构成员执法助理（enforcement assistant）身份，允许他们跟随国家公园局或警方一同进行调查。

黄国光在论坛后受访时说，接下来希望能推动进一步完善分别针对业者和养宠物者的动物福利准则，并讨论是否进一步加强对虐待动物的处罚。其他悬而未决的问题还包括：是否可以延长禁止虐待动物者饲养动物的时间，如何进一步加强对宠物买卖的管理，以及如何将爱护动物更好融入教育中等。